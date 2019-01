Verkehrsminister Scheuer schließt Tempolimits in Deutschland aus

Ich fahre nicht in China und auch nicht in der USA; Somit ist die Feststellung nur Makulatur.

Autonome Autos die, wenn man Ihren Ausführungen folgen will, auf einer 6-spurigen Autobahn unterwegs sind,

werden gewiss keine 250 km/h fahren werden können.

Weder bei uns in Deutschland, geschweige denn in China oder den USA oder anderen Ländern.

Polemik nützt nicht, sondern behindert.

Melden Permalink