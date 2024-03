Nach Anschlag bei Moskau: Frankreich ruft höchste Sicherheitsstufe aus

Frankreich hat nach dem Terroranschlag bei Moskau die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen. Die Sorge vor Angriffen steigt auch in Deutschland.

Die französische Regierung hat nach dem Terroranschlag bei Moskau die höchste Sicherheitsstufe ausgerufen, wie Ministerpräsident Gabriel Attal am Sonntagabend auf X bekannt gab. Angesichts des von der Terrormiliz "Islamischer Staat" beanspruchten Attentats und der Bedrohung, die auf Frankreich laste, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen. Staatschef Emmanuel Macron hätte zuvor Verteidigungs- und Sicherheitsrat in den Élysée-Palast einberufen, wo diese Entscheidung dann gefallen sei.

Die französische Regierung verwies darauf, dass die Terrorgruppe "Islamischer Staat Provinz Chorasan" die Verantwortung für den Angriff bei Moskau übernommen habe. "Diese Organisation bedroht Frankreich und war in mehrere kürzlich entdeckte Anschlagspläne in verschiedenen europäischen Ländern verwickelt, darunter Deutschland und Frankreich."

Höchste Sicherheitsstufe in Frankreich: Anschlag bei Moskau weckt Erinnerungen

Der Anschlag in einem Veranstaltungszentrum bei Moskau mit fast 140 Toten weckte in Frankreich Erinnerungen an einen islamistisch motivierten Anschlag an fünf Orten in Paris, unter anderem im Konzerthaus Bataclan, am 13. November 2015 in Paris. 130 Menschen wurden damals getötet. Verantwortlich dafür war eine Zelle aus Islamisten, die ihre Wurzeln im Brüsseler Stadtteil Molenbeek hatte.

In Frankreich wird die höchste Alarmstufe dann ausgerufen, wenn davon ausgegangen wird, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht. Zuletzt hatte die Regierung die höchste Sicherheitsstufe nach islamistisch motivierten Angriffen in Frankreich im Oktober 2023 verhängt. Damals war im nordfranzösischen Arras ein Lehrer durch einen Messerangriff getötet worden.

Die französische Hauptstadt Paris ist vom 26. Juli bis zum 11. August Austragungsort der Olympischen Sommerspiele. Danach finden dort auch die Paralympischen Sommerspiele (28. August bis 8. September) statt.

Fast 140 Tote bei Anschlag bei Moskau: Auch Deutschland besorgt

Auch in Deutschland steigt die Sorge nach dem Anschlag in Russland. Bundesinnenministerin Nancy Faser erklärte am Samstag, dass von der Terrorgruppe "Islamischer Staat Provinz Chorasan" hierzulande "die größte islamistische Bedrohung" ausgehe. Mit der Fußball-Europameisterschaft findet auch in Deutschland vom 14. Juni bis zum 14. Juli eine Großveranstaltung statt.