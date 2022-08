Söder und Merz

vor 22 Min.

Atomkraft in Deutschland: Unionsspitzen Söder und Merz machen Dampf

Ein Besuch vor Ort: Markus Söder und Friedrich Merz besuchten das Atomkraftwerk Isar 2 in Bayern.

Erlebt Atomkraft in Deutschland ein Revival? Die Unionsspitzen Friedrich Merz und Markus Söder besuchen "Isar 2" in Landshut – und stellen eine Forderung an die Koalition.

Von Patrick Freiwah, dpa