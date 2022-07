Alexander Dobrindt feiert bei der CSU-Klausur in Kloster Banz ein Comeback

Der Chef der CSU-Landesgruppe ist mit seiner konservativen Haltung plötzlich wieder in. Bei der Klausur in Kloster Banz passt zwischen ihn und CSU-Chef Markus Söder kein Blatt.

Weil die CSU nach dem alten Leitspruch von Franz Josef Strauß immer alles ist und notfalls auch das Gegenteil, kann es schon mal passieren, dass ein Spitzenpolitiker der bayerischen Dauerregierungspartei eine Zeit lang out ist und dann plötzlich wieder in. Erst recht, wenn man bedenkt, dass mit Horst Seehofer und Markus Söder seit vielen Jahren zwei Männer am Ruder stehen, die immer für einen spontanen Richtungswechsel gut waren und sind. Alexander Dobrindt gehört zu den Leuten, für die zuletzt nur noch Nebenrollen übrig geblieben waren. Zu dominant war der Hauptdarsteller in München, zu grün der CSU-Kurs für den Oberbayern, der doch viel lieber eine "konservative Revolution" hatte anzetteln wollen.

Alexander Dobrindt und Markus Söder bei der Pressekonferenz. Foto: Nicolas Armer, dpa

Als Chef der CSU-Landesgruppe hat Dobrindt zwar einen einflussreichen Posten, wirkte aber trotzdem phasenweise weitgehend out. Doch ein neuer Ton von Kapitän Söder – und womöglich auch die mauen Umfragewerte seiner Partei - wollen es, dass der 52-Jährige plötzlich wieder mit auf der Brücke steht. Dobrindt scheint wieder in zu sein. Nicht nur während der Sommerklausur der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz, deren Steuermann er ist.

Söder lobt Dobrindt: „Die Landesgruppe macht das ganz hervorragend“

Der Steuermann und der Kapitän stehen am Mittwoch erstmal auf dem Trockenen. In den Innenhof des beeindruckenden Klosters brennt erbarmungslos die Sonne. 37 Grad im Schatten, mehr als 50 Grad wahrscheinlich in der prallen Mittagssonne. Dort stehen Dobrindt und Söder. Die äußeren Umstände sind ein bisschen kurios, wenn man bedenkt, dass das Thema der CSU-Klausur Energie und Sicherheit ist und die Landesgruppe viel über die Versorgungssicherheit im Winter nachdenken und sprechen will.

CSU-Chef Söder wird auch bald ein wenig unruhig, schnauft mehrfach hörbar durch und murmelt: „Jetzt, so langsam wird‘s warm“. Doch Gastgeber Dobrindt will seine Bühne nutzen. Er lobt die „exzellente Zusammenarbeit“ mit dem Parteichef und sagt, ganz bayerischer Oppositionsführer, Deutschland stehe vor den größten Herausforderungen seit der Wiedervereinigung. „Und in Berlin regiert Verzagtheit. Es braucht aber Mut - Mut zu Entscheidungen“, kritisiert der Landesgruppenchef. Die Ampel-Regierung sei bei den wichtigen Energiethemen wie Atomlaufzeit-Verlängerung, Ersatz-Gas und Energiesparplan nicht vorbereitet.

Auch Söder spricht vom „härtesten Winter seit Jahrzehnten“. Die Union sei geschlossen bereit, konstruktiv mitzuarbeiten. Aber wenn die Ampel allein entscheiden wolle, trage sie dann auch die alleinige Verantwortung, wenn es schief gehe. CSU und CDU würden Druck machen, damit Deutschland gut durch die Krise kommt. „Die Landesgruppe macht das ganz hervorragend“, lobt der CSU-Chef Dobrindt und seine Truppe.

Lesen Sie dazu auch

Früher war die Beziehung zwischen Söder und Dobrindt kompliziert

Die Dobrindt-Renaissance hat auch mit dem Machtverlust der Union in Berlin zu tun. Die CSU stellt dort keine Minister mehr, der alte Platzhirsch Horst Seehofer hat das Hauptstadt-Revier verlassen, das dem Landesgruppenchef auch sonst niemand streitig macht. Da der neue CSU-Generalsekretär Martin Huber auffallend wenig auffällt und vor allem nach innen wirken soll, wie es in hohen Parteikreisen heißt, stößt Dobrindt auch in diese Lücke und übernimmt seine einstige Paraderolle: die des konservativen Wadlbeißers gegen alles, was links ist. Oder grün. Oder beides. Da kommt es ihm natürlich entgegen, dass er heute gegen die Ampel schießen kann - und nicht mehr Rücksicht auf die eigene Kanzlerin nehmen muss, deren Mitte-Kurs er stets suspekt fand.

Söder lässt Dobrindt machen. Überhaupt scheint er die interne Kritik an seiner zeitweiligen One-Man-Show durchaus ernst zu nehmen und – im Rahmen seiner Möglichkeiten - anderen aus der Partei mehr Raum zu geben, um sich zu profilieren. Neben Gesundheitsminister Klaus Holetschek ist es vor allem Dobrindt, der diese neuen Freiheiten nutzt.

Dabei war der Beziehungsstatus zwischen den zwei ehemaligen Generalsekretären und Alphatieren Söder und Dobrindt mit "kompliziert" lange Zeit ziemlich vorsichtig umschrieben. Denn als es einst um das Erbe der Ära Seehofer ging, hatten sich die beiden argwöhnisch belauert. Der Franke erbte am Ende bekanntlich alles, dem Oberbayern blieb als Landesgruppenchef nur eine Art Pflichtanteil.

Doch heute spricht der CSU-Chef und Ministerpräsident in den höchsten Tönen über seinen Mann in Berlin, mit dem er ein Zweckbündnis eingegangen ist. Söder weiß: Niemand in der CSU kennt die Laufwege, die Netzwerke und Hebel im Hauptstadtbetrieb so gut wie sein einstiger Rivale. Und nun, da die gedankliche Liebelei des Parteivorsitzenden mit den Grünen spürbar erkaltet ist und sich die CSU pünktlich vor dem Landtagswahljahr auf ihre konservativen Wurzeln besinnt, ist Dobrindt auch inhaltlich wieder in.

Dobrindt nutzt die Provokation als politische Stilform wie kaum ein anderer

In einer Zeit, in der auch eine konservative Partei anerkennen muss, dass Frauen gut in höchsten Ämtern arbeiten und dass etwas gegen den Klimawandel getan werden muss, braucht es neue Themen. Auch Fremdeln mit Zuwanderern ist im Zusammenhang mit Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine und massivem Fachkräftemangel nicht mehr en vogue. Also versucht sich die frühere Partei der strengen schwarzen Sheriffs mit einer äußerst liberalen Haltung in der Gesellschaftspolitik, ja gar mit einem gesellschaftlichen Gegenentwurf: Die Grünen, so geht die CSU-Erzählung, stünden für Umerziehung, Zwang zum Gendern und Brokkoliessen. Die CSU stehe dagegen für Freiheit, - die Freiheit, keine Gendersternchen zu verwenden, dafür "Layla" zu singen und Brokkoli nicht essen zu müssen. Dobrindt kommt das entgegen.

Und noch etwas spricht für den Landesgruppenchef: Er weiß, wie man Wählerinnern und Wähler mobilisiert. Den letzten wirklich erfolgreichen Wahlkampf der CSU hat er 2013 als Generalsekretär organisiert. Andererseits zeigt die Erfahrung: Wer Dobrindt bestellt, wandelt stets haarscharf an der Populismus-Grenze. Stichwort: Ausländer-Maut. Und: Ob eine Lagerbildung in diesen unsicheren Zeiten, in denen ohnehin von allen Seiten an den Menschen gezerrt wird, die Wähler noch massenhaft begeistert, ist zumindest fraglich.

Dobrindt nutzt die Provokation als politische Stilform wie kaum ein anderer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er sich nicht im Griff hätte. Ganz im Gegenteil: In jeder Attacke stecken Kalkül und eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Die wird auch Markus Söder in den kommenden Monaten aufstellen. Und weil in der CSU immer alles möglich ist, könnte er zu dem Ergebnis kommen, dass Dobrindt ihm mehr nutzt, als er kostet. Falls die Sache schiefgeht, könnten am Ende aber beide out sein.