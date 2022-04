Drei Bundestagsabgeordnete reisen in die Ukraine

Drei führende Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag reisen in die Ukraine. Es ist der erste Besuch von Bundestagsabgeordneten seit dem Ausbruch des Krieges.

Es geht um ein Zeichen der Solidarität: Für drei führende Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag geht es am Dienstag in die Ukraine. Dabei handelt es sich um die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann ( FDP), den Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth ( SPD) und Anton Hofreiter (Grüne), seines Zeichens Vorsitzender des Europa-Ausschusses.

Strack-Zimmermann, Hofreiter und Roth als Vorreiter: Erster Besuch von Bundestagsabgeordneten seit Beginn des Krieges in der Ukraine

Der Trip in das Land, in welchem seit nunmehr gut sechs Wochen der Angriffskrieg von Russland tobt, soll auf Einladung von ukrainischen Parlamentariern erfolgen. Es wird sich um den ersten Besuch von Bundestagsabgeordneten in der Ukraine seit dem Kriegsbeginn Ende Februar handeln. Alle drei der Reisegruppe hatten sich zuletzt für ein höheres Tempo bei Waffenlieferungen ausgesprochen.

Der Spiegel berichtet, dass der Vorschlag für das Treffen von Halyna Yanchenko stammt, einer ukrainischen Parlamentsabgeordneten. Als Ort des Treffens soll sie Lwiw vorgeschlagen haben. Die Metropole im Westen der Ukraine ist von der Invasion Russlands bislang weitgehend verschont geblieben.

Allerdings soll das Treffen nun noch weiter im Westen stattfinden, an einem Ort an der polnischen Grenze. Dort reiste die Delegation, die sich am Montagabend im polnischen Warschau getroffen habe, am Dienstagmorgen hin.

