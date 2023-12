Erfolg für Airbus in Donauwörth: Bundeswehr bestellt Militär-Hubschrauber

Plus Der nordschwäbische Standort mit rund 7000 Beschäftigten erhält einen Milliarden-Auftrag, der Arbeitsplätze sichert. Auch andere Nationen setzen auf den Helikopter aus Bayern.

Deutschland kauft auch wieder im eigenen Land hergestellte militärische Fluggeräte ein. Nachdem sich die Bundesregierung zuletzt für die Anschaffung schwerer Transporthubschrauber und Kampfflugzeuge von US-Herstellern entschieden hat, kommt jetzt mit Airbus Helicopters ein europäisches Unternehmen mit einem starken deutschen Standbein zum Zug. Wie am Donnerstag bekannt wurde, haben Bundeswehr und Airbus Helicopters einen Vertrag über den Kauf von bis zu 82 militärischen Mehrzweckhubschraubern des Typs H145M unterzeichnet. Dabei wurden 62 dieser Helikopter fest bestellt, 20 weitere können hinzukommen. Im Fachjargon ist von Optionen die Rede.

Das ist der größte Auftrag, der jemals für das Modell H145M vergeben wurde. Für das Heer sind zunächst 57 Hubschrauber vorgesehen, die Spezialkräfte der Luftwaffe bekommen fünf Hubschrauber. Die Maschinen werden am großen Airbus-Helicopters-Standort in Donauwörth produziert. Dort arbeiten rund 7000 Frauen und Männer. Etwa 50 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet das Werk im militärischen Bereich.