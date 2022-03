Ein Gasstopp hieße Deutschlands De-Industrialisierung

Ein Totalverzicht auf Gas, Öl und Kohle aus Russland würde in Deutschland eine schwere Wirtschaftskrise auslösen und die Industrie nachhaltig schädigen.

Schon als Wirtschaftsminister Robert Habeck die erste Warnstufe Gas ausgerufen hat, zogen die Preise an der Börse direkt an. Gas wurde wie erwartet teurer, Strom folgte postwendend, weil er zum Teil in Gaskraftwerken erzeugt wird. An der Verfügbarkeit des Brennstoffs hatte sich nichts geändert, allein das Warnsignal trieb den Kurs.

Schon das aktuelle Preisniveau führt dazu, dass Verbraucher ächzen und Unternehmen mit hohem Energieverbrauch die Produktion einstellen. Das Stahlwerk bei Augsburg ist nur ein Beispiel. Wenn Deutschland einen Importstopp für Gas, Öl und Kohle verhängt, um den Kriegsherren Wladimir Putin zu schwächen, schwächt es sich selbst. Und zwar langfristig. Denn in diesem Fall sind selbst die aktuell schon hohen Preise ökonomischer Kindergarten.

Der Gaspreis verdreifacht sich

Einen kurzen Vorgeschmack bot der Markt, als Putin den Einmarschbefehl in die Ukraine erteilte. Die Gaspreise verdreifachten sich, Öl wurde deutlich teurer. Während Öl und Kohle recht zügig ersetzt werden können – selbstverständlich zu höheren Preisen – ginge das bei Gas nicht. Über den Frühling und den Sommer könnten die Speicher nicht gefüllt werden, von denen Deutschland im Winter zehrt.

Dann müsste der Staat Gas rationieren. Die Industrie müsste runterfahren, damit die Menschen zu Hause nicht frieren. Jede zweite Wohnung hierzulande wird mit Gas beheizt. Was vorher nicht der Preisschock erledigt hätte, würde der Staat per Anordnung erledigen müssen. Das Herz der deutschen Wirtschaft hörte auf zu schlagen. Hunderttausende gingen in Kurzarbeit. Dabei ist es die Industrie, in der maßgeblich der Wohlstand erarbeitet wird. Es käme zu einer tiefen Wirtschaftskrise in der giftigen Kombination mit penetranter Inflation. Ob die Industrie danach zu voller Stärke zurückkäme, ist zweifelhaft.

Lesen Sie dazu auch

Die Ökonomen können den Schock nicht bemessen

Zwar gibt es eine Studie von Wirtschaftswissenschaftlern, wonach der Importstopp verkraftbar wäre, doch solch eine negative Kettenreaktion können ökonomische Modelle nicht vorhersagen. Selbst in normalen Zyklen korrigieren die Konjunkturdeuter laufend ihre Vorhersagen. Verwerfungen überfordern ihre Kunst.

Der Totalverzicht auf Energie aus Russland träfe den Kreml schwer, aber deshalb hörte der Krieg nicht über Nacht auf. Gas könnten die Russen weniger verkaufen, weil die Rohre nach Europa laufen. Die frei werdende Kohle, das überschüssige Öl absorbierten Inder und Chinesen. Der Preis für Deutschland ist zu hoch, weil er den Kriegsverlauf nicht nachhaltig verändern wird.