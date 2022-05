Das Update zum Ukraine-Krieg vom 8. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs herrscht wieder Krieg in Europa. Am Gedenktag zur Befreiung Europas von den Nationalsozialisten erinnerten Politiker an die Lehren, die man für den heutigen Konflikt ziehen könne.

"In der Ukraine haben sie eine blutige Neuauflage des Nazismus organisiert", sagte etwa der ukrainische Präsident Selenskyj über den russischen Angriff auf die Ukraine in einer Schwarzweiß-Videobotschaft vor den Trümmern eines Wohnhauses.

Der ukrainische Botschafter Melnik hat vor dem Sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten einen Kranz zum Gedenken an die ukrainischen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs niedergelegt. Dabei sah er sich Sprechchören ausgesetzt.

Und mein Kollege Stefan Küpper meint in einem Kommentar: Der Ukraine-Krieg zeigt, dass eine aktive Erinnerungskultur keine bloße Prosa ist, sondern entscheidend, um neuen Nazismus zu verhindern.

Der Tag: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. Dass zwei Länder, die im Zweiten Weltkrieg Opfer deutscher Aggression geworden seien, jetzt im Krieg stünden, sei "schmerzhaft", sagte er. Lesen Sie die komplette Rede hier im Wortlaut nach.

Mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas ist heute die bislang ranghöchste Repräsentantin Deutschlands in Kiew eingetroffen.

Die Lage: Die russische Armee erzielt im Osten des Landes weitere kleinere Gebietsgewinne. So mussten sich ukrainische Kräfte aus der Kleinstadt Popasna zurückziehen. Die ukrainische Führung meldet außerdem, dass in Folge eines russischen Luftschlags auf eine Schule in Luhansk 60 Menschen gestorben seien. In Charkiw erleben die Menschen dramatische Wochen. Till Mayer hat sich für uns in dieser Stadt an der Front umgesehen und umgehört - und berichtet hier darüber.

