Das Update zum Ukraine-Krieg vom 8. Juli

Der schwäbische IHK-Präsident stellt eine große Verunsicherung der heimischen Wirtschaft fest. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die die Beziehungen der heimischen Wirtschaft zu China nicht von einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Taiwan aus. Auf die Frage, ob der russische Angriffskrieg Deutschland nicht lehre, seine Abhängigkeiten zu reduzieren, meint er: "Ich bin davon überzeugt, dass wir China brauchen. Es gibt mit Abstand keinen Markt, der diese Größe und Einigkeit bietet, wie China." Es sei ein Irrglaube, China mit Moral einfangen zu können. "China wird klar an der Eingliederung Taiwans festhalten." Er glaube aber nicht an eine militärische Eskalation, wie sie auch in Hongkong nicht eingetreten sei. "Ein Krieg wäre für China mit einem hohen Risiko verbunden", .

Der Tag: Das russische Außenministerium hat die USA scharf für die Lieferung von Streumunition an die Ukraine kritisiert. Dies sei eine weitere "eklatante Offenbarung des aggressiven antirussischen Kurses der USA, der auf die maximale Verlängerung des Konflikts in der Ukraine und einen Krieg bis zum "letzten Ukrainer" zielt", heißt es in einem Kommentar des Außenamtes.

Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper verstreuen. Umstritten ist sie vor allem, weil ein erheblicher Teil davon nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so die Bevölkerung gefährdet. Deutschland ist wie mehr als 100 weitere Staaten einem Vertrag zur Ächtung von Streumunition beigetreten - dem sogenannten Oslo-Übereinkommen. Die USA haben das Abkommen ebenso wie die Ukraine nicht unterzeichnet.

Die Lage: Für die Bundesregierung läuft es nicht rund. Das geplante Heizungsgesetz – oft in Verbindung gebracht mit der Gasknappheit infolge des Krieges in der Ukraine – wird vorerst vom Bundesverfassungsgericht gestoppt, es gibt Streit ums Geld und wie es mit einigen Großprojekten der Ampel weitergeht, ist völlig unklar. Mein Kollege Bernhard Junginger beschreibt, wie die Koalition kommt nicht zur Ruhe kommt und warum viele das Problem im Kanzleramt verorten.

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, schüttelt die Hand von Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Treffen in Istanbul, Türkei, am frühen Samstag. Foto: Francisco Seco, dpa/AP

Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, schüttelt die Hand von Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz nach ihrem Treffen in Istanbul, Türkei, am frühen Samstag. „Die Ukraine hat die Nato-Mitgliedschaft zweifellos verdient", sagte Erdogan.

Meine Kollegin Margit Hufnagel hält eine Lieferung von Sprengmunition an die Ukraine für einen großen Fehler. Auch im Krieg gebe es Grenzen, schreibt sie in ihrem Kommentar.

Streumunition: Auch im Krieg gibt es Grenzen

