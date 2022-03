Das Update zum Ukraine-Krieg vom 27. März

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Hohe Energiepreise, teure Lebensmittel – die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind auch in Deutschland zu spüren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland deswegen in einer Videobotschaft auf "härtere Tage" vorbereitet und vor Unsicherheiten und Einbußen gewarnt. Er ergänzte: "Wir werden bereit sein müssen, sie zu tragen, wenn unsere Solidarität nicht nur Lippenbekenntnis sein, wenn sie ernst genommen werden soll."

Der Tag: Die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland erscheinen im Vergleich zum Leid in der Ukraine mickrig. Auch heute gibt es wieder Nachrichten von Bombenangriffen, Toten und Verletzten. In der Nähe der westukrainischen Stadt Lwiw soll bereits gestern ein großes Treibstofflager zerstört worden sein. In Mariupol im Südosten des Landes sind Menschen bei der lebensgefährlichen Flucht weiterhin auf sich allein gestellt – ukrainische Behörden könnten dabei nach eigenen Angaben nicht helfen. Und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ruft das Ausland erneut zu Lieferungen von Kampfflugzeugen und Panzern auf. Er sagte: "Die Ukraine kann russische Raketen nicht mit Schrotflinten und Maschinengewehren abschießen." Derweil wollen prorussische Separatisten im umkämpften Gebiet Luhansk im Osten der Ukraine über einen Beitritt der Region zu Russland abstimmen lassen. Das sagte der Luhansker Separatistenführer Leonid Passetschnik der Staatsagentur Tass zufolge.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen.

Die Lage: Feministische Außenpolitik? Ist das wirklich ein Thema der Stunde? Ja, sagt Lena Jakat, geschäftsführende Redakteurin unserer Chefredaktion: "Eine solche Politik beruht auf einem Wandel in der internationalen Politik, die nicht mehr nur Staaten, sondern auch Individuen und ihren Schutz vor Gewalt, vor Armut und Katastrophen in den Blick nimmt. Und auf der Erkenntnis, dass Frieden stabiler ist, wenn Frauen stärker in Verhandlungen eingebunden werden." Gerade mit Hinblick auf Putins Krieg in der Ukraine ist Jakats Kommentar lesenswert. Sie finden ihn hier.





Die Region: Zurück zur Steinmeier-Rede: Wie breit die Betroffenheit durch gestiegene Kosten ist, zeigt sich auch im Kleinen. Etwa bei lokalen Sportvereinen. Wie reagieren sie auf die hohen Spritkosten? Das können Sie hier – exemplarisch für den Landkreis Dillingen – nachlesen.

