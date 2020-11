06:00 Uhr

Die neue Lochbachbrücke in Königsbrunn lässt weiter auf sich warten

Noch steht das Sperrgitter am ehemaligen Standort der Lochbachbrücke im Königsbrunner Südosten.

Plus Seit einem Jahr warten Königsbrunner Spaziergänger auf eine neue Brückenverbindung über den Lochbach zum Mandichosee. Ein Hindernis steht noch im Weg.

Von Adrian Bauer

Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass wir erstmals über die abgerissene Lochbachbrücke berichtet haben: Im vergangenen Herbst standen die Spaziergänger aus dem Königsbrunner Süden auf dem Weg zum Mandichosee plötzlich vor einem Bauzaun. Im Zuge der Renaturierung des Bachs musste die Brücke weichen, die dort jahrzehntelang von Ausflüglern genutzt wurde. Gehört hat sie dem Besitzer des Feldes westlich des Lochbachs, der aber kein Interesse an einer Erneuerung zeigte. Seitdem arbeitet die Stadt Königsbrunn federführend an einem Ersatzbau. Mittlerweile steht man nur noch vor einem letzten großen Hindernis.

Mit den kommunalen Anliegern hat die Stadt inzwischen alle offenen Fragen geklärt. Die Ufer auf beiden Seiten des Lochbachs gehören zur Flur der Gemeinde Merching, das Gewässer selbst der Stadt Augsburg. Dort hatte man bereits im vergangenen Herbst signalisiert, dass man keine Probleme mit einer Brücke hätte, sofern jemand die rechtliche Haftung dafür übernimmt. Das wiederum hätte die Stadt Königsbrunn gerne getan, was aber schwierig war. Zwar würden viele Königsbrunner die Brücke gerne nutzen, die Kommune hat aber rechtlich nichts zu melden, weil die Örtlichkeit samt Zuwegung jenseits der Landkreisgrenze und auf Privatbesitz liegt.

Lochbachbrücke: Königsbrunn hatte rechtliche Fragen zu klären

Also mussten eine Menge bürokratische Fragen geklärt werden: mit der Gemeinde Merching und dem Landratsamt Aichach-Friedberg ebenso wie mit diversen Umweltschutzbehörden. Der Brückenstandort liegt im Brutgebiet zahlreicher Vogelarten und bei einem beabsichtigten Neubau müssen alle umweltschutzrechtlichen Belange geprüft werden. Mittlerweile sind die wichtigsten Fragen in diesem Bereich aber geklärt.

Wo es noch hakt, sind die Gespräche mit einem Grundstückseigentümer: Dessen Land hätte die Stadt gerne für eine neue Zuwegung. Denn eine Kommune darf keine Trampelpfade im Wald verwenden, auch wenn dort seit Jahrzehnten Spaziergänger zur Brücke hin- und wieder zurückgelaufen sind. Denn zu dieser Zeit passierte das alles auf Privatgrund, vom Besitzer stillschweigend geduldet. Übernimmt eine Kommune aber die Verantwortung, muss sie die Gegebenheiten den Richtlinien entsprechend anpassen, weil sie sich andernfalls versicherungstechnisch in Schwierigkeiten bringt.

Lochbach: Königsbrunn verhandelt mit einem Grundstückseigentümer

Der Grundstückseigentümer hat grundsätzlich Gesprächsbereitschaft signalisiert und einen Grundstückstausch vorgeschlagen. Dazu lässt die Stadt nun ein Gutachten anfertigen, ehe die ergebnisoffenen Verhandlungen weitergehen können. Von einem Durchbruch könne man daher nicht sprechen, heißt es aus dem Rathaus.

Wird sich die Stadt mit dem Grundstückseigentümer einig, müssen alle erforderlichen Genehmigungen geprüft werden: "Dann können wir eine Entwurfsplanung erstellen und einen Genehmigungsantrag ausarbeiten sowie die alternative Wegeführung endgültig klären", teilt die Stadtverwaltung mit. Einen Zeitplan für die Umsetzung des Projekts könne man daher nicht nennen. So dürfte die Brücke, die Spaßvögel bei einem Freinachtstreich an der Stelle errichtet hatten, vermutlich die einzige Baubewegung in diesem Jahr bleiben. Dieser Steg wurde aber nach der Entdeckung des Scherzes wieder abgerissen.

