Landkreis Augsburg

vor 3 Min.

Hochwasserschutz: Wie ist der südliche Landkreis aufgestellt?

Plus Was in den vergangenen Jahren an Wertach, Singold, Neufnach und Schmutter passiert ist und was noch passieren soll. Ein Überblick.

Von Maximilian Czysz

In seiner Regierungserklärung hat Ministerpräsident Markus Söder einen Hochwasser-TÜV angekündigt. Die Hochwasserrisiken in Bayerns Gemeinden sollen künftig von einer unabhängigen Stelle bewertet werden. Welche großen Hochwasserschutz-Projekte in den vergangenen Jahren im südlichen Landkreis schon umgesetzt wurden und was noch passieren soll, zeigt der Überblick.

