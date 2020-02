Lochbach: Neuer Steg ist beschlossene Sache

Plus Als der Überweg im Herbst 2019 abgerissen wurde, waren viele Spaziergänger verärgert. Jetzt trafen sich Verantwortliche der Stadt mit dem Landrat des Nachbarlandkreises, um eine Lösung zu finden.

Seit Jahren nutzten Spaziergänger von Königsbrunn auf dem Weg zum Mandichosee eine Brücke über den Lochbach. Der Übergang wurde im Herbst 2019 ohne Ankündigung abgerissen – ganz zum Ärger vieler Königsbrunner. Jetzt war ein möglicher Ersatz für den ehemaligen Steg Thema eines Gesprächs zwischen der Stadtverwaltung Königsbrunn und dem Landratsamt Aichach-Friedberg.

Bürgermeister Franz Feigl und Jörg Kratzer, Leiter des Tiefbauamts, besprachen mit dem Landrat des Nachbarlandkreises, Dr. Klaus Metzger, und Vertretern des Naturschutzes, wo und wie eine neue Brücke über den Lochbach gebaut werden könnte.

Alle sollen auf dem Weg bleiben

Im Aichacher Landratsamt waren sich alle Gesprächspartner einig, dass eine Lösung gefunden werden sollte, die die Interessen der Erholungssuchenden genauso berücksichtigt wie die Vorgaben des Naturschutzes. Ziel müsse es deshalb sein, die Spaziergänger und Fahrradfahrer auf den Wegen zu halten und ihnen wieder einen Zugang zum See zu ermöglichen.

Diese Vorschläge liegen nun bei der Regierung von Schwaben, der höheren Naturschutzbehörde. Zusätzlich sind derzeit laut Pressemitteilung der Stadt Königsbrunn noch Grundstücksverhältnisse zu klären, zumal die angedachte Wegführung auch die Stadt und den Landkreis Augsburg betrifft. Wann eine Entscheidung fällt, steht noch nicht fest.

Brücke war alt und baufällig

Die Brücke war bislang nur über ein Privatgelände auf Merchinger Flur erreichbar, der Lochbach gehört der Stadt Augsburg. Die gestaltet das kleine Gewässer derzeit naturnah um. In diesem Zusammenhang musste die alte Brücke auch weichen, sagte Markus Haller von der Abteilung Brückenbau der Stadt Augsburg: „Sie war alt und baufällig, hätte also dringend saniert werden müssen.“

Die Brücke war damals als Zufahrt auf ein landwirtschaftliches Grundstück gedacht, wurde aber seit Langem nicht mehr für diesen Zweck genutzt (wir berichteten). Für eine Sanierung wollte der Besitzer kein Geld in die Hand nehmen und so wurde die Brücke im Zug der Arbeiten am Bach abgetragen. „Dass die Brücke als Spazierweg genutzt wurde, war in den vergangenen Jahren geduldet“, sagte Haller.

Unterschriftenaktion gestartet

Nach dem Abriss der Brücke im Herbst 2019 hatten viele Erholungssuchende aus Königsbrunn eine direkte Verbindung zum Mandichosee verloren. Die Folge: In dem Naturschutzgebiet entstanden Trampelpfade, da Spaziergänger sich andere Wege suchten.

Viele Königsbrunner wünschen sich jetzt dringend einen Ersatzbau um den Lochbach auch künftig queren zu können. Das zeigte eine Unterschriftenliste in einem Supermarkt, die im November gestartet wurde: Schon nach wenigen Tagen hatten sich knapp 100 Befürworter eingetragen. Die nächste Brücke über den Lochbach liegt fast einen Kilometer weiter nördlich an der Meringer Straße, was einen ordentlichen Umweg für Spaziergänger bedeutet. (adi, mcz)