Schwabmünchen will den Titel "Fairtrade-Town" erhalten

Plus Die Stadt will zur "Fairtrade-Town" ernannt werden. Dazu hat eine Steuerungsgruppe nun die Arbeit aufgenommen. Denn für den Titel müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden.

Die Stadt Bobingen hat den Titel schon seit 2013, Königsbrunn ist auf dem besten Weg dorthin, nun will auch Schwabmünchen "Fairtrade Town" werden.