So will Klosterlechfeld den Fahrradverkehr verbessern

Plus So soll das Radwegekonzept des Landkreises Augsburg in Klosterlechfeld umgesetzt werden. Außerdem gibt es einen Plan für Wohnungen am Bahnhof.

Von Hieronymus Schneider

In der Klosterlechfelder Gemeinderatssitzung stellte Felix Zinßer (Grüne/ SPD) das Radwegekonzept des Landkreises Augsburg vor und ging dabei auch auf die Situation in der Gemeinde ein. Als wichtigstes Ziel nannte er die Entlastung der Ortschaften vom Kraftfahrzeugverkehr. "Etwa die Hälfte aller täglichen Wege bis zu fünf Kilometer entfernten Zielen werden immer noch mit Autos zurückgelegt", stellte Zinßer fest. Deshalb müsse ein alltagstaugliches Angebot an Radwegen geschaffen werden, um mehr Menschen dazu zu bewegen, für kurze Wege das Fahrrad zu benutzen.

Radverkehr in Klosterlechfeld: Kommt ein Parkhaus?

Klosterlechfeld habe mit Geh- und Radwegen entlang der Staatsstraße nach Untermeitingen und Tempo 30 auf allen Gemeindestraßen schon gute Voraussetzungen geschaffen. Dennoch könnten bestehende Radwege verbreitert, besser markiert und ausgeschildert werden. Anton Hirschmiller ( CSU) wies auf die Ausweisung eigener Radwege hin, da kombinierte Geh- und Radwege keine Benutzungspflicht für Radfahrer beinhalten und von diesen wegen der gebotenen Schrittgeschwindigkeit kaum angenommen würden. Zur Steigerung der Akzeptanz gehörten aber auch diebstahlsichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Ladestationen für E-Bikes, etwa am Bahnhof oder auch bei den Einkaufszentren, stellte Zinßer heraus und zeigte Möglichkeiten eines platzsparenden Fahrradparkhauses oder von Fahrradboxen auf.

Auf Vorschlag von Bürgermeister Rudolf Schneider soll der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe bilden, um die Möglichkeiten zur Optimierung des Fahrradverkehrs in Klosterlechfeld zu erarbeiten. Zur überörtlichen Planung von Radwegen wolle er eng mit den anderen Gemeinden im Lechfeld zusammenarbeiten. Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung des Autoverkehrs zeigte Felix Zinßer mit der Aufstellung von Mitfahrbänken in den Lechfeld-Gemeinden auf. Diese würden im Landkreis Weilheim-Schongau sehr gut angenommen. Der Gemeinderat will sich darüber auch in den Nachbargemeinden Hurlach und Igling erkundigen, wo schon solche Bänke stehen.

Weitere Themen der Gemeinderatssitzung in Klosterlechfeld im Überblick

Wohnungsbau südlich des Bahnhofs: Die beabsichtigte Änderung des Flächennutzungsplanes für das ehemalige Rangiergelände südlich des Bahnhofs hat die erste Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit durchlaufen. Es wurden keine wesentlichen Einwände gegen eine Wohnbebauung vorgebracht. Der Hinweis der Regierung von Schwaben, dass dieses Gebiet in der Lärmschutzzone B des Fliegerhorstes Lechfeld liege, war bereits hinlänglich bekannt. Deshalb muss in einem Zielabweichungsverfahren die Notwendigkeit für die Schaffung von Wohnraum nachgewiesen werden. Wegen geringfügiger Änderungen wird der Planentwurf erneut öffentlich ausgelegt.

Kommunaler Klimaschutz - European Energy Award: Auch in der zweiten Beratung dieses Themas konnte sich der Gemeinderat noch nicht zu einer Teilnahme an diesem Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument durchringen. Bürgermeister Schneider berichtete, dass die Gemeinden Untermeitingen und Graben sich für eine Teilnahme entschieden hätten. Auf Klosterlechfeld kämen abzüglich der 70-prozentigen Förderung Kosten von zehn- bis zwölftausend Euro in vier Jahren zu. Zweiter Bürgermeister Erwin Mayer (CSU) sprach sich gegen eine Teilnahme aus, da eigene Energiesparmaßnahmen kostengünstiger durchgeführt werden könnten. Reinhard Hiller (CSU) will erst die Frage gekIärt wissen, ob Klosterlechfeld gemeinsam als Verwaltungsgemeinschaft mit Untermeitingen an diesem Programm teilnehmen könne. Deshalb wurde noch kein Beschluss gefasst.

Aufwandsentschädigung: Die Aufwandsentschädigung für die vier bestellten Beauftragten für besondere Referate wurde in der Satzung auf 75 Euro pro Monat festgesetzt.

Verkehr: Abschließend berichtete Bürgermeister Schneider über die aktuellen Planungen des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV). Die 13 Bürgermeister des südlichen Landkreises wurden darüber informiert, dass bei der Neuausschreibung des Vergabeverfahrens ab 2024 sowohl der Rufbus als auch der Schülerverkehr in den AVV-Linienverkehr eingebunden werden sollten. Die Kommunen können als Schulaufwandsträger bis zum Februar 2021 Vorschläge zur Optimierung einbringen.

Kosten der Baumaßmahmen: Zum Kostenstand bei den gemeindlichen Baumaßnahmen sagte die Bauamtsleiterin der Verwaltungsgemeinschaft, Elfriede Lösch, dass die Wohnanlage beim Bahnhof mit rund 3,1 Millionen und der Kindergarten-Neubau mit etwa 4,9 Millionen im geplanten Rahmen lägen. Lediglich die Sanierung des Schulgebäudes kommt aufgrund zusätzlicher Baumaßnahmen und Beseitigung von Altlasten um rund 430.000 Euro teuer als geplant. Es wird nun mit Gesamtkosten von rund 1,2 Millionen Euro gerechnet. Damit sei die Schule aber für die Zukunft gut gerüstet, lediglich eine neue Dacheindeckung stehe noch in etwa fünf Jahren bevor.

