Abstiegskampf pur in Hiltenfingen

Der heimische ASV und der TSV Königsbrunn kämpfen im Derby ums Überleben in der Kreisliga. Lagerlechfeld und der FC Königsbrunn wollen ihre Chancen wahren

Der 28. Spieltag könnte in der Fußball-Kreisliga schon eine Vorentscheidung in der Abstiegsfrage bringen. Denn im Derby treffen der Tabellenzwölfte ASV Hiltenfingen und der um einen Platz und einen Punkt besser dastehende TSV Königsbrunn aufeinander. Nur der Sieger kann sich vom Relegationsplatz 13 etwas absetzen, ein Unentschieden könnte für beide zu wenig sein.

Denn hinter den beiden Südvereinen lauern die punktgleiche SpVgg Westheim auf dem Relegationsplatz und nur einen Punkt dahinter die U 23 des TSV Schwaben Augsburg auf dem Abstiegsplatz 14. Der ASV Hiltenfingen hat durch seinen überraschenden Auswärtssieg beim TSV Zusmarshausen wieder Aufwind und den Glauben an die eigene Stärke gewonnen. Deshalb könnte das Momentum für den ersten Heimsieg des Teams von Spielertrainer David Bulik seit dem November sprechen. Der TSV Königsbrunn kam zuletzt nur zu zwei Unentschieden und war dabei ziemlich vom Pech verfolgt. Wenn es darauf ankam, war die Truppe von Spielertrainer Stefan Sailer aber immer für Überraschungen gut. Auf jeden Fall ist am Samstag um 14 Uhr in Hiltenfingen Hochspannung angesagt. Das Hinspiel gewannen die Königsbrunner mit 3:0. Die Abstiegskonkurrenten der beiden Südklubs haben auch keine Ieichten Aufgaben. Die SpVgg Westheim tritt am Freitagabend beim Tabellenfünften TSV Neusäß an und die U 23 des TSV Schwaben Augsburg erwartet den Titelkandidaten TSV Zusmarshausen.

Für Lagerlechfeld und den FC Königsbrunn hat sich eine Tür aufgetan

Auch im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstiegsrelegationsplatz zwei stehen zwei Teams aus dem Landkreissüden an diesem Wochenende im Feuer. Für die SpVgg Lagerlechfeld und den FC Königsbrunn hat sich durch die Niederlagen der beiden Spitzenclubs aus Langerringen und Zusmarshausen wieder eine Tür aufgetan. Der Abstand zur Spitze wurde dadurch um drei Punkte verkürzt. Der noch bestehende eine Punkt Vorsprung der Lagerlechfelder vor Zusmarshausen könnte schon vor dem Spiel am Samstag um 10 Uhr gegen den TSV Göggingen dahin sein. Denn die Zusmarshauser haben am Donnerstag ihr Nachholspiel beim FC Stätzling II und dann besteht Gleichstand an absolvierten Spielen. Das Spiel in Lagerlechfeld wurde auf Wunsch der Platzherren auf Samstagvormittag verlegt, weil eine Hochzeit im Spielerkreis ansteht. Gegen den TSV Göggingen gelten die Lechfeldhasen als klarer Favorit, denn der Gegner ist nach der 0:6-Klatsche gegen den FC Königsbrunn auf den letzten Platz abgerutscht. Der letzte Sieg der Gögginger war im November in Westheim, seitdem gab es nur Niederlagen mit Ausnahme des 1:1 in Hiltenfingen vor drei Wochen. Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler warnt aber davor, den Gegner zu unterschätzen. "Wir müssen konzentriert unsere Hausaufgaben machen, um die Chancen nach oben aufrechtzuerhalten“, mahnt er sein Team zur Vorsicht.

Der FC Königsbrunn hat sogar die etwas besseren Aussichten auf Platz zwei als die Lagerlechfelder. Das Team hat bei gleicher Anzahl von Spielen nur einen Punkt Rückstand auf den TSV Zusmarshausen und erwartet diesen Gegner am letzten Spieltag in Königsbrunn. Bis dahin müssen aber noch zwei Spiele gewonnen werden und als erstes steht am Samstag das Heimspiel gegen die TG Viktoria Augsburg an. Nach fünf Spielen ohne Niederlage und mit dem 6:0 aus dem Spiel in Göggingen im Rücken sollte das Team von Trainer Christian Jaut eigentlich nichts anbrennen lassen, denn für die Viktoria geht es um nichts mehr. Mit Platz sechs steht sie im vorderen Mittelfeld ohne Ambitionen nach oben und ohne Gefahr nach unten. Zuletzt haben die Viktorianer ihr Heimspiel gegen den SSV Anhausen mit 1:2 verloren.

Der Tabellenführer SpVgg Langerringen kann an seinem spielfreien Tag einigermaßen beruhigt auf die Ergebnisse der Konkurrenten warten. Denn das Team von Trainer Andreas Holzmann hat es in der eigenen Hand, die Meisterschaft bei zwei Siegen in den noch ausstehenden Spielen für sich zu entscheiden. Freilich hätten sie auch nichts gegen einen Ausrutscher des einen oder anderen Konkurrenten, denn das würde den Druck, siegen zu müssen, etwas abbauen.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende

SpVgg Lagerlechfeld – TSV Göggingen (Samstag, 10 Uhr)

– (Samstag, 10 Uhr) ASV Hiltenfingen – TSV Königsbrunn (Samstag, 14 Uhr)

– (Samstag, 14 Uhr) FC Königsbrunn – TG Viktoria Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

– TG Viktoria (Samstag, 15.30 Uhr) Die SpVgg Langerringen hat spielfrei.