Lastwagen schleift Auto auf der B17 einen halben Kilometer mit

Nach einem schweren Unfall auf der B17 bei Kleinaitingen stellt sich die Frage, ob der Autofahrer überhaupt am Steuer hätte sitzen dürfen.

Spektakulärer Unfall auf der B17: Auf Höhe Kleinaitingen, Anschlussstelle Oberottmarshausen, fuhr in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr ein 35-jähriger Autofahrer einem Lastwagen auf. Das Auto verkeilte sich im Unterfahrschutz des Lastwagen-Anhängers. Daraufhin wurde der Wagen vom Sattelauflieger rund 500 Meter mitgeschleift.

Wieso der Autofahrer dem Lastwagen auffuhr, wird noch ermittelt, erklärte ein Beamter der Autobahnpolizei Gersthofen am Donnerstag auf Nachfrage. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig aus seinem Auto befreien, bevor es Feuer fing. Die Flammen griffen auf den Lastwagen-Anhänger über.

Autos, die nach Unfällen in Brand geraten, sind im Kreis Augsburg selten

Dass ein Fahrzeug bei einem Auffahrunfall gleich in Brand gerate, passiere nicht oft, so der Beamte. Es handelte sich laut Polizei um ein Auto mit Benzin-Antrieb. Der Fahrer sei selbstständig ausgestiegen. Dann habe er wohl einen Schock erlitten und sei nach aktuellem Stand der Ermittlungen ohnmächtig geworden.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Der 64-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei war die B17 bis 3.30 Uhr komplett gesperrt, die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden wegen der Bergung des Aufliegers noch länger. Da die Einsatzkräfte bei dem 35-Jährigen Alkoholgeruch feststellten, veranlassten sie eine Blutentnahme. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von über 120.000 Euro.

Vor Ort war Thomas Hiermayer, Vorsitzender der Feuerwehr Königsbrunn. Beides, Auto und Sattelauflieger, habe in Flammen gestanden. Dem Lkw-Fahrer war es zuvor noch gelungen, den Sattelauflieger von der Zugmaschine abzukoppeln. "Das war für uns eher ein Brand-Einsatz als ein Verkehrsunfallseinsatz." Um den Fahrer habe sich der Rettungsdienst gekümmert. Durch die dicken Wände des Aufliegers sei das Löschen schwierig gewesen. Sogar die Drehleiter kam zum Einsatz. "Das ist in solchen Situationen nicht alltäglich." Eine weitere Schwierigkeit: Es standen keine Hydranten zur Verfügung. Zur Unterstützung mit Löschwasser, Atemschutzgeräteträgern, zur Verkehrsführung und zum Ablöschen des Brandguts wurde Hilfe der Feuerwehren Schwabmünchen, Bobingen, Klosterlechfeld, Untermeitingen und Haunstetten angefordert. Die Arbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden.

Zweiter schwerer Unfall auf der B17 im Kreis Augsburg in wenigen Tagen

Wenige Kilometer weiter nördlich war es erst am frühen Sonntagmorgen auf der B17 zu einem schweren Unfall gekommen. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist zwischen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen tödlich verunglückt. Ihre 21-jährige Beifahrerin wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle samt Trümmerfeld zog sich auf mehr als 100 Meter. Die B17 musste zur Rettung, zur Unfallaufnahme und zur Beseitigung der Trümmerteile sowie der Verunreinigungen auch hier für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Landsberg komplett gesperrt werden.