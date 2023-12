Bahn: Weiter Stillstand auf der Strecke zwischen Bobingen und Landsberg

Zwischen Bobingen und Landsberg fahren noch keine Züge. Es gibt auch keinen Ersatzverkehr.

Bahnfahrer haben es schwer: Der starke Schneefall vor einer Woche hat weiterhin Auswirkungen auf den Betrieb der Bayerischen Regiobahn ( BRB). Wie das Unternehmen am Freitagnachmittag mitteilte, sei noch kein planmäßiger Verkehr im Netz Ostallgäu-Lechfeld möglich.

Die Strecke Bobingen – Kaufering – Landsberg bleibe weiterhin gesperrt. Es habe bisher kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden können. Wegen der großen witterungsbedingten Schäden müsse in den kommenden Tagen in allen Netzen der BRB weiterhin mit Beeinträchtigungen wie Zugausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Es sei nun punktuell zu Störungen wegen Weichenstörungen durch Eisregen gekommen.

Züge müssen repariert werden

Die BRB bittet alle Fahrgäste um Verständnis, dass das Unternehmen zum Teil nur mit verminderter Kapazität unterwegs sein könne. Zu Beginn des starken Schneefalls vom vergangenen Wochenende, bevor die Strecken durch die DB Netz AG gesperrt wurden, sei es beispielsweise zu einigen Zugkollisionen mit Bäumen gekommen. Die Schäden, auch durch Frost, an den Fahrzeugen müssten jetzt repariert werden. Nach und nach würden nun alle beschädigten Fahrzeuge in den beiden Betriebswerken in Augsburg und Lenggries instandgesetzt. Der Fahrzeugenpass werde sich bis in die nächste Woche hinein bemerkbar machen.