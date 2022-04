Türkgücü Königsbrunn will oben dranbleiben

Türkgücü Königsbrunn muss am Sonntag gegen Erkheim ran und will mit einem Erfolg weiter oben dranbleiben.

Vielleicht hat den Spielern des SV Türkgücü Königsbrunn die Pause durch das wetterbedingt ausgefallene Derby gegen den TSV Bobingen sogar geholfen, die herbe Enttäuschung der 0:4-Heimniederlage gegen den TV Erkheim zu verdauen. Am Sonntag steht nun das Heimspiel gegen den TSV Babenhausen auf dem Programm. Die Fuggermärktler stehen mit 24 Punkten auf Platz neun der Tabelle. Das ist keineswegs ein gesicherter Mittelfeldplatz, denn die Abstiegszone beginnt schon mit dem Relegationsplatz zwölf. Und den nimmt aktuell die BSK Olympia Neugablonz ein, die nur drei Punkte weniger auf dem Konto hat. Die Gäste aus dem Unterallgäu haben also in Königsbrunn nichts zu verschenken. Zuletzt erreichten sie nur ein 0:0 beim Vorletzten FC Heimertingen und das war ihr bisher einziges Punktspiel seit der Winterpause. Das Team ist seit vier Spielen ohne Sieg.

Türkgücü Königsbrunn hofft auf Ausrutscher der Konkurrenz

Für den SV Türkgücü Königsbrunn kommt es darauf an, den Abstand zum zweiten Tabellenplatz und damit zum TV Erkheim und dem TSV Bobingen nicht noch größer werden zu lassen. Momentan sind es fünf Punkte auf die Erkheimer und vier auf den Nachbarn aus Bobingen. Der TV Erkheim hat im Mittwochspiel gegen Bad Grönenbach beim 0:0 Punkte liegen lassen, hat aber immer noch ein Spiel nachzuholen. Mit einem Heimsieg über den TSV 1862 Babenhausen will das Team des Spielertrainers René Hauck dranbleiben und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Punkte sind aber auch wichtig, um sich die SpVgg Kaufbeuren vom Leib zu halten, die punktgleich auf Platz fünf hinter dem SV Türkgücü lauert.

Am Spielerkader hat sich zur Ausgangssituation vor dem Derby kaum etwas verändert. Die Verletzten Kosta Morfakis und Kerem Cakin sowie der erkrankte Egor Keller fallen weiterhin aus. Dafür stehen Oguzhan Karaduman, Emre Cevik und Murat Civek voraussichtlich wieder zur Verfügung. Ob Spielertrainer René Hauck seine Erkältung auskuriert hat, kann erst am Freitag gesagt werden. Denn er war in dieser Woche berufsbedingt abwesend. Das Training leiteten die Co-Trainer Dardan Jasiqi und Erdinc Kaygisiz. Das Hinspiel in Babenhausen verloren die Königsbrunner ersatzgeschwächt mit 1:2. Auch das ist Motivation genug für eine Revanche.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen TSV 1862 Babenhausen findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Stefan Baur aus Tapfheim.