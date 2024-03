Derby in Hiltenfingen zum Kreisligastart  

Der ASV Hiltenfingen erwartet den TSV Königsbrunn nach dessen Fehlstart zum Derby in der Kreisliga. Der FC Königsbrunn und die SpVgg Lagerlechfeld steuern das Aufstiegsziel und der FC Kleinaitingen den Klassenerhalt an.

Mit dem 18. Spieltag startet die Kreisliga am Wochenende komplett in die Restsaison, an deren Ende die Auf- und Absteiger feststehen werden. Den Fußballfreunden aus dem südlichen Landkreis wird am Samstag gleich ein Derby beschert. Der Tabellensechste ASV Hiltenfingen erwartet den TSV Königsbrunn, der mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz vier steht. Für die Platzherren also die Gelegenheit, mit einem Heimsieg an diesem Gegner vorbeizuziehen. Das Team von Trainer Christian Geib hat nach dem Trainingslager in Tirol noch ein Testspiel gegen den FSV Inningen bestritten, das aber mit 1:2 verloren wurde. Die Königsbrunner haben dagegen schon ein Punktspiel hinter sich. Aber das Nachholspiel beim TSV Welden war ein glatter Fehlstart und ging mit 0:4 deutlich verloren. Zu allem Überfluss fing sich Emre Yeni noch eine Rote Karte ein und ist deswegen gesperrt. Ob Spielertrainer Stefan Sailer wieder fit für einen Einsatz wird, ist noch in der Schwebe. Auf jeden Fall haben beide Teams etwas gutzumachen, denn auch die Hiltenfinger verloren ihr letztes Spiel vor der Winterpause mit 1:2 gegen das Schlusslicht SSV Anhausen.

Zur gleichen Zeit startet der andere Königsbrunner Verein zur Mission Meisterschaft. Der FC hat acht Punkte Vorsprung auf die Verfolger aus Zusmarshausen und Lagerlechfeld, die aber noch ein Spiel im Rückstand sind. Trainer Christian Jaut hat den erfolgreichen Kader, der als einziges Team noch kein Spiel in dieser Saison verloren hat, bewusst nicht durch Neuzugänge verändert. Mit der Vorbereitung und den Testspielen ist er zufrieden und bis auf Torjäger Manuel Salzmann sind alle Spieler fit. „Wir werden am Samstag sehen, was geht. Die Weldener sind jedenfalls nicht zu unterschätzen“, sagt Jaut.

Ebenfalls am Samstag, aber schon eine Stunde vorher, tritt der FC Kleinaitingen bei der TG Viktoria Augsburg an. Spielertrainer Johannes Ankermüller ist nach der sehr guten Vorbereitung optimistisch, dass der Aufwärtstrend vor der Winterpause mit dem Erreichen des Relegationsplatzes 14 fortgesetzt werden kann. Ein Sieg bei der Viktoria wäre ein großer Schritt zum Klassenerhalt, denn der Gegner steht unmittelbar dahinter auf dem Abstiegsplatz 15 und hat einen Punkt weniger und schon ein Spiel mehr ausgetragen als der FCK.

In der Winterpause kamen drei Neuzugänge nach Kleinaitingen. Der erst 18-jährige Ben Klemenz vom SSV Bobingen und der erfahrene A-Klassenspieler Felix Idel vom SV Reinhartshausen sind sofort spielberechtigt. Niklas Stockmaier von der zweiten Mannschaft des TSV Bobingen darf wegen Wechselsperre erst im Mai eingesetzt werden. „Es ist ein gutes Gefühl, keine Verletzten und alle Mann an Bord zu haben“, gibt sich Ankermüller für das Kellerduell zuversichtlich.

Am Sonntag greift dann auch die SpVgg Lagerlechfeld in das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze ein. Als Tabellendritter liefern sich die Lechfeldhasen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den punkt- und spielgleichen Zusmarshausern. Der kommende Gegner TSV Merching hat dem Team von Spielertrainer Daniel Raffler schon im Hinspiel alles abverlangt. Nun soll der damals mühsame 2:0-Sieg auf eigenem Platz gegen den Tabellenzehnten wiederholt werden. In der Winterpause wechselten Diego Dragone zum SV Türkgücü Königsbrunn und Marius Mayr zum VfL Kaufering. Dafür kam der ehemalige Hiltenfinger Luca Becher nach einer halben Saison beim TSV Neusäß als Neuzugang. Bis auf den langzeitverletzten Mark Huckle kann Raffler aus dem Vollen schöpfen. Das letzte Testspiel wurde mit 5:2 gegen den FC Langweid gewonnen. „Aber die Wahrheit liegt erst am Sonntag auf dem Platz“, sagt der erfahrene Spielertrainer.

Die Spiele der Südvereine am 18. Spieltag: