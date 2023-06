Geht es für Türkgücü Königsbrunn wieder nach oben?

Rückblick und Ausblick: Nach einer holprigen Saison will der neue Trainer Paolo Maiolo aus vielen Neuzugängen ein Team schmieden.

Die Saison 2022/23 in der Bezirksliga Schwaben Süd beendete der SV Türkgücü Königsbrunn mit einem eher enttäuschenden elften Tabellenplatz. Die Abstiegszone konnte gerade noch vermieden werden. Das ist aber nicht der Anspruch dieses Vereins, der 2018 aus der Kreisliga aufgestiegen ist und in seiner ersten Saison gleich den dritten Platz erreichte.

Mit den Plätzen fünf, sechs und elf ging es in den drei folgenden Spielzeiten aber immer weiter nach unten. Es zeigte sich immer mehr, dass der Zenit des Aufstiegskaders überschritten war. Einige Stammspieler, die mittlerweile 30 Jahre oder älter wurden, haben sich als Spieler oder Trainer Vereinen unterhalb der Bezirksliga angeschlossen oder ganz aufgehört. Die Neuzugänge konnten sie nicht immer gleichwertig ersetzen.

Die abgelaufene Saison begann mit einem Paukenschlag, als die beiden Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz überraschend zurücktraten. René Hauck ging als Spielertrainer zum SC Bubesheim in die Bezirksliga Nord. Mit Hauck gingen auch Demir Tugay und Jesse Francois Akpaloo zu ihrem Heimatverein zurück. Zudem verließ Mittelfeldmotor Oguzhan Karaduman aus beruflichen Gründen den Verein. Bis zum November versuchte die Vereinsführung, ohne Trainer auszukommen. Kapitän Burak Tok sprang wieder als Spielertrainer und öfter sogar als Ersatztorwart ein. Wegen der Abgänge und vieler Verletzungen war der Spielerkader oft so dünn, dass nur zwei Auswechselspieler auf der Bank saßen.

Überraschenderweise legte die Mannschaft dennoch eine Serie von fünf Siegen in Folge hin. Den ersten Dämpfer gab es mit dem 0:0 beim TSV Haunstetten, und darauf folgten drei Niederlagen. Der Derby-Heimsieg über den Lokalrivalen TSV Bobingen war ein Zwischenerfolg, doch die nächsten vier Spiele wurden wieder verloren. Daraufhin zog die Vereinsführung die Konsequenzen und verpflichtete mit Helmut Bobby Riedl einen erfahrenen Cheftrainer und mit Werner Muth einen Sportlichen Leiter, der schon beim TSV Schwabmünchen in der Bayernliga erfolgreich arbeitete. Riedl stabilisierte das Team mit zwei Siegen vor der Winterpause mit dem siebten Tabellenplatz.

Mit vier Neuzugängen und Andreas Römer als neuem Fitnesstrainer ging es dann in die Frühjahrsrunde. Aber ohne Stammverteidiger Berat Ayverdi, der seine Chance beim Bayernligisten Türkspor Augsburg suchte. Nach einem Sieg und einem Unentschieden folgte ein krasser Einbruch mit der 0:10-Niederlage beim FC Oberstdorf und der Heimniederlage gegen den TSV Haunstetten. Ein Sieg in Ziemetshausen verschaffte etwas Luft und die Niederlage in Aystetten konnte mit einem Heimsieg über die SpVgg Kaufbeuren wettgemacht werden. Bei der knappen Derbyniederlage beim TSV Bobingen und dem Heimsieg über den SV Egg an der Günz zeigte sich Türkgücü auch gegen Spitzenteams konkurrenzfähig. Mit dem 1:1 beim SVO Germaringen konnte der Klassenerhalt gesichert werden. Da spielte dann die Niederlage im letzten Heimspiel gegen den TSV Ottobeuren keine Rolle mehr, und mit dem abschließenden Unentschieden beim TSV Dinkelscherben war die Mission von Trainer Bobby Riedl erfüllt.

Maiolo muss aus einem hochkarätigen Kader ein erfolgreiches Team formen

Für den bereits im März verpflichteten neuen Trainer Paolo Maiolo hat sein Weggefährte aus Schwabmünchner Bayernligazeiten, Werner Muth, sechs Neuzugänge mit Landesligaerfahrung zum SV Türkgücü geholt. Vom Landesligaabsteiger SV Mering kommen Kevin Lang, Serhat Fidan und Abdullah Kücük. Baschar El Fayyad wechselt vom TSV Schwabmünchen, David Miller vom TSV Gersthofen und Yenal Strauß aus Oberweikertshofen nach Königsbrunn. Dazu versuchen Dennis Nesterow (früher TSV Schwabmünchen U23) und das Torwarttalent Korbinian Neumaier nach längerer Pause ein Comeback in der Bezirksliga. Allerdings muss Maiolo auf den Stammspieler Kerem Cakin verzichten, der sein Glück in der Bayernliga bei Türkspor Augsburg versucht. Man darf gespannt sein, ob es dem erfahrenen Trainer Paolo Maiolo gelingt, aus dem hochkarätigen Kader ein erfolgreiches Team zu formen.