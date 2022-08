Ein Keller- und ein Spitzenderby in der Kreisliga

In der Kreisliga ist einiges geboten: Erst treffen die punktlosen TSVer aus Schwabmünchen und Königsbrunn aufeinander und dann die Spitzenteams aus Lagerlechfeld und Hiltenfingen.

Am fünften Spieltag der Fußball Kreisliga Augsburg kommt es zu zwei Derbys im Landkreissüden. Für die interessierten Zuschauer ist es günstig, dass eines am Samstag und eines am Sonntag stattfindet. Zunächst treffen die bisher punktlosen Teams des TSV Schwabmünchen II und des TSV Königsbrunn aufeinander. Beide haben noch keinen Zähler auf dem Konto, doch dabei kann es nun nicht bleiben. Einer wird gewinnen und wenn nicht, dann hat wenigstens jeder einen Punkt. Die Königsbrunner konnten sich im Totopokal ein Erfolgserlebnis holen. Das 2:2 gegen ein starkes Team des ASV Hiltenfingen und der Sieg im Elfmeterschießen geben der Mannschaft des Trainerduos Peter Müller und Patrick Thurm sicher Auftrieb und stärken den Glauben an einen Sieg. Peter Müller konnte zuletzt wegen Verletzung nicht selbst spielen. Die Schwabmünchner U23 hatte zuletzt Probleme, eine Mannschaft zusammen zu bringen, so dass Spieler aus der dritten Mannschaft aushelfen mussten. Für den kommenden Samstag ist laut Trainer Vlad Müller eine Besserung in Sicht, weil einige Spieler aus dem Urlaub zurückkommen. Die volle Auswahl steht ihm aber erst Anfang September wieder zur Verfügung.

Solche Probleme kennt der FC Königsbrunn derzeit nicht, denn dessen Auswechselbank war beim Spiel in Hiltenfingen voll besetzt. Trainer Christian Jaut sieht im Konkurrenzkampf um die Stammplätze auch einen Grund für den Höhenflug, den er im Heimspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg U23 fortsetzen will. Bisher haben die Königsbrunner nur beim 0:0 in Pfersee Punkte liegen lassen und gehören deshalb zum Zehn-Punkte-Führungstrio mit der SpVgg Lagerlechfeld und dem Aufsteiger SV Ottmarshausen. Die U23 des TSV Schwaben Augsburg konnte als Neuling noch kein Spiel gewinnen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen sind ihre Startbilanz. Die Favoritenrolle für dieses Samstagsspiel hat also klar der FC Königsbrunn.

Langerringen klopft wieder oben an

Ähnlich ist die Lage für die SpVgg Langerringen am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Stätzling II. Nach drei Siegen in Folge klopft das Team von Trainer Andreas Holzmann wieder an der Tabellenspitze an. Der eine Punkt Rückstand zum Spitzentrio soll durch einen Heimsieg möglichst aufgeholt werden. Vorsicht ist allerdings geboten, denn die Stätzlinger Reserve verlangte dem Tabellenführer SpVgg Lagerlechfeld beim 1:1 am vergangenen Spieltag alles ab. Mit einem Sieg, zwei Unentschieden und einer Niederlage steht das Team des engagierten Trainers Christian Jauernig derzeit auf Platz neun.

Zum Spitzenduell kommt es dann gleichzeitig am Sonntag in Lagerlechfeld. Sowohl die heimische SpVgg als auch der Aufsteiger ASV Hiltenfingen sind hervorragend mit drei Siegen in die Saison gestartet. Am vierten Spieltag mussten beide einen kleinen Dämpfer einstecken. Die Hiltenfinger verloren das Duell gegen den FC Königsbrunn denkbar knapp und die Lechfelder büßten in der Schlussminute noch den möglichen Sieg ein. Das Unentschieden reichte aber zur Übernahme der Tabellenführung. Diese will das Team des Spielertrainers Daniel Raffler vor heimischem Anhang unbedingt verteidigen. Die Hiltenfinger um Spielertrainer David Bulik werden sich nach dem Pokalaus im Elfmeterschießen beim TSV Königsbrunn nun voll auf das nächste Kreisligaspiel konzentrieren. Es ist also alles für ein heißes Spitzenderby angerichtet.

Alle Spiele der Südvereine am 5. Spieltag