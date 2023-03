Hiltenfingen bittet Lagerlechfeld zum Derbytanz

Nach dem Sieg beim FC Königsbrunn will Hiltenfingen beim nächsten Top-Team nachlegen. Langerringen und der FCK müssen auswärts ran.

Der zweite Spieltag der Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga verspricht nach dem Auftakt mit durchaus überraschenden Ergebnissen wieder Hochspannung. Besonders gilt das für das Süd-Derby zwischen dem ASV Hiltenfingen und der SpVgg Lagerlechfeld. Die Hiltenfinger haben beim Auswärtssieg gegen den FC Königsbrunn gezeigt, dass sie auch Spitzenmannschaften schlagen können. Dieser Sieg gibt den ASV-Spielern das nötige Selbstvertrauen im zweiten Derby gegen den Tabellendritten LagerIechfeld.

Ihr Spielertrainer David Bulik bestätigt das: "Die Euphorie nach dem Sieg in Königsbrunn gibt uns die Motivation für dieses Spiel, auch wenn der Gegner eine harte Nuss ist." Bulik hat fast alle Spieler an Bord und freut sich auf das Aufeinandertreffen mit Daniel Raffler. Beide waren in der Saison 19/21 in fünf Spielen ein gemeinsames Trainergespann in Lagerlechfeld. Vermutlich treffen sie sich sogar auf dem Spielfeld. Bulik spielt meist von Anfang an, während Raffler gerne als Joker eingreift. Auch der Lagerlechfelder Spielertrainer ist nach dem sicheren 3:1-Auswärtssieg beim FC Stätzling II zuversichtlich. Mit einem Sieg könnte die SpVgg am Spitzenduo Langerringen und FC Königsbrunn dranbleiben. Vom zweiten Platz sind sie nur noch einen Punkt entfernt. Im Hinspiel gewannen die Hiltenfinger mit 2:1, wobei beide Torhüter nicht bis zum Schluss im Tor standen. ASV-Keeper Tobias Böhm sah in der ersten Halbzeit wegen einer Notbremse die Rote Karte und Mario Pachera wurde beim Duell zum Hiltenfinger Siegtreffer verletzt. Am Samstag sollen aber beide möglichst 90 Minuten lang ihr Tor hüten.

Langerringen will Vorsprung verteidigen

Der Tabellenführer SpVgg Langerringen will seinen Drei-Punkte-Vorsprung bei der Reserve des FC Sätzling verteidigen. Trainer Andreas Holzmann sagt: "Wir wollen die Tabellenführung bis zum Ende der Saison nicht mehr abgeben." Allerdings fehlen ihm vier bis fünf Spieler wegen privaten Verpflichtungen. Trotzdem will Holzmann ein schlagkräftiges Team präsentieren. Möglicherweise kann Gero Wurm nach seiner Verletzung in Westheim wenigstens eine Halbzeit spielen. Dem Wunsch der Langerringer nach einer Spielverlegung haben die Stätzlinger nicht zugestimmt. Es dürfte aber die echte Reserve auflaufen, weil die erste Stätzlinger Mannschaft unmittelbar danach spielt. Dieses Team hat zuletzt ihr Heimspiel gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 1:3 verloren. Im Hinspiel gelang den Langerringern ein 7:0-Kantersieg gegen den FC Stätzling II.

Der FC Königsbrunn will gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Während der Woche musste das Team von Trainer Christian Jaut die unglückliche Heimniederlage gegen den ASV Hiltenfingen verdauen. "Die Aufregung und Enttäuschung hat sich gelegt und wir wollen mit einem Sieg wieder positive Eindrücke sammeln", sagt Jaut vor der Rückkehr an seine alte Heimat im Ernst-Lehner-Stadion. Er war dort von 2011 bis 2015 Spieler und danach zwei Jahre Co-Trainer der ersten Mannschaft. So leicht wie beim 9:0-Hinspielsieg wird es sein Team aber nicht haben, denn die jungen Schwaben haben sich gegenüber der Hinrunde gut verstärkt. Das Spiel gegen den Tabellenvorletzten wird also kein Selbstläufer für den FC Königsbrunn.

Der Favoritenschreck TSV Königsbrunn hat an diesem Wochenende spielfrei und kann somit seinen elften Tabellenplatz nicht verbessern. Die Spiele der Südvereine am Wochenende:

FC Stätzling II – SpVgg Langerringen (Samstag, 12.45 Uhr)

ASV Hiltenfingen – SpVgg Lagerlechfeld (Samstag, 14 Uhr)

TSV Schwaben Augsburg U 23 – FC Königsbrunn (Sonntag, 14 Uhr)

TSV Königsbrunn ist spielfrei.