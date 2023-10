Bobinger Auftritt gibt Rätsel auf

Die Fußballer des TSV Bobingen enttäuschten in Kaufering, ....



Der TSV Schwabmünchen ist Herbstmeister. „Das Ziel haben wir uns auch gesetzt“, so Trainer Esad Kahric. Und eines ist klar: Auch wenn in den vergangenen Wochen nicht alles perfekt lief, war die Leistung der Schwarz-Weißen im gesamten beachtlich. Nach dem schwachen Start gegen Erkheim folgte der souveräne Derby-Sieg gegen Bobingen. Der Auftakt zu einer Serie von acht Partien ohne Niederlage. Dabei auch die eindrucksvollen Auftritte gegen Ehekirchen und in Aufkirchen. Die Niederlage in Oberweikertshofen schien kein Problem zu sein, folgten doch gleich drei weitere Erfolge. Doch die täuschten auch darüber hinweg, das der TSV-Motor ab und an stotterte.

Vor allem seit dem Ausfall von Kapitän Tim Uhde war die Sicherheit in der Hintermannschaft weg. Und ein wichtiger Faktor im Spielaufbau. „Manche Spieler lassen sich einfach nicht ersetzen“, stellte Esad Kahric fest, als dann auch noch zuletzt Maik Uhde krankheitsbedingt fehlte. Zwar zeigte die Mannschaft da viel Moral, aber so gesellten sich zur nicht immer sicheren Defensive auch Probleme im Spielaufbau. Wollen die Schwabmünchner weiter oben mitmischen, müssen die Spieler, die sonst nicht im Fokus stehen, nachrücken und mehr liefern – denn die Last des Erfolges ist derzeit auf zu wenigen Schultern verteilt.

Der TSV Bobingen hat im Auswärtsspiel in Kaufering nicht nur die Gelegenheit zu einem Befreiungsschlag im Tabellenkeller verpasst, sondern ist noch tiefer in den Abwärtssog gerutscht. Beim 1:3 vor den Toren Landsbergs lieferte das Team von Sebastian Jeschek eine ungewöhnliche Partie ab. Zu Beginn des Spiels gab es, für die Fans des TSV eher ungewohnt, mehrere gute Torgelegenheiten. Doch die Schwächen im Abschluss sind mittlerweile Programm. Beste Gelegenheiten konnten nicht genutzt werden. Dafür geriet das Team, wieder einmal durch einen individuellen Fehler in der Abwehr, in Rückstand. Auch danach gab es noch Torchancen, aber ohne Treffer. Ein Kauferinger Fan brachte es zur Halbzeit auf den Punkt: "Jetzt weiß ich, warum Bobingen mit uns im Tabellenkeller steckt. Die hätten zur Halbzeit mindestens 3:0 führen müssen."

Blieb aus Bobinger Sicht also die Hoffnung auf Tore in der zweiten Hälfte. Was dann aber passierte, ließ die mitgereisten Bobinger Fans am Ende fassungslos zurück. Von einem Aufbäumen war erst einmal nichts zu sehen. Im Gegenteil. Wie schon so oft in dieser Saison kam der Aufsteiger erst einmal nicht ins Spiel. Bereits mehrfach hatte das Team in dieser Phase Gegentore kassiert. So auch diesmal. Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff klingelte es im Bobinger Kasten. Das 0:2 fiel nicht einmal unverdient für die Kauferinger, die zwar kaum Chancen hatten, die wenigen aber effektiv nutzten. Hoffnung keimte erst auf, als in der 65. Spielminute ein Kauferinger Spieler nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte sah. Prompt fiel nur zwei Minuten danach der Anschlusstreffer durch Maximilian Krist.

Die mitgereisten Bobinger Fans erwarteten nun, dass der TSV Bobingen in Überzahl den Rasen im Kauferinger Sportpark zum Brennen bringen würde. Schließlich hätte sich in diesem wichtigen Spiel sogar ein Unentschieden wie eine Niederlage angefühlt. Doch letztlich kam nur ein leichtes Flackern heraus. Das Bobinger Spiel wirkte konzeptlos und wenig zwingend. Auch die vorgenommenen Wechsel brachten keine neuen Impulse. Samuel Olejnik, Hüseyin Tomakin und Berkay Akgün wurden durch Nicolas Prestel, Christian Frickinger und Jonas Macht ersetzt. Es fehlte weiterhin der Mut zur bedingungslosen Offensive. Zwar kam der TSV Bobingen gegen einen Gegner, der sich in dieser Spielphase nur noch aufs Verteidigen beschränkte, noch zu zwei Torchancen, die allerdings nicht gerade hundertprozentige waren, konnte aber letztlich viel zu wenig Druck aufbauen. Dass dann in Bobinger Überzahl der Gegner in der 88. Spielminute noch einen Konter erfolgreich abschließen konnte, hat eigentlich nur noch statistischen Wert. In diesem Kellerduell hat sich der TSV Bobingen letztlich selbst geschlagen. Dass die Mannschaft nach dem Verlauf der Hinrunde nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, dürfte klar sein. Aber der verhaltene und leblose Auftritt in der zweiten Halbzeit gibt trotzdem Rätsel auf.

Erleichterung in Langerringen

Erleichterte Gesichter gab es bei der SpVgg Langerringen: Mit 1:0 behielt die Spielvereinigung in der Bezirksliga gegen den TSV Haunstetten die Oberhand. Zwar bleiben die Langerringer (acht Punkte) immer noch Tabellenletzter mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz. Aber mit dem Sieg verhinderte man, noch weiter abgehängt zu werden. "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben drei wichtige Punkte geholt, auch, weil die meisten Teams um uns herum ebenfalls gepunktet haben", sagte Langerringens Spielertrainer Rene Hauck nach der Partie.

Der Erfolg sei wichtig, um in Schlagdistanz zur Konkurrenz zu bleiben, "aber auch für die Moral. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und die taktischen Vorgaben gut umgesetzt". Dem Langerringer Spielertrainer ging es vor allem darum, die Defensive zu stabilisieren, was gegen den TSV Haunstetten gut gelang. Der Gast kam nur zu wenigen Chancen. "Ich bin sehr stolz auf das Team, das trotz der Verletztenmisere mit vollem Einsatz dabei war", so Hauck.

In der Kreisliga Augsburg hat der FC Kleinaitingen das Tore schießen wieder entdeckt. In den drei Saisonsiegen ab dem zehnten Spieltag erzielte der Aufsteiger elf Tore. Das ist mehr als die Hälfte als in den neun sieglosen Spielen zuvor. Mit dem Siegtreffer von Raphael Dechent zum 2:1 gegen die SpVgg Westheim scheint der Knoten geplatzt zu sein. Danach trafen die FCK-Stürmer gleich fünfmal beim Schlusslicht SSV Anhausen und nun viermal gegen den TSV Königsbrunn. Dabei taucht ein Name besonders häufig unter den Torschützen auf. Florian Schrettle erzielte drei Tore in Anhausen und zwei gegen den TSV Königsbrunn. Mit seinen Toren und drei Siegen in Serie hat das Team von Spielertrainer Johannes Ankermüller den Abstiegskampf aktiv aufgenommen und den Rückstand zu den Relegationsplätzen auf einen Punkt verkürzt.

Die Torflaute scheint etwas weiter südlich nach Lagerlechfeld gewandert zu sein. Der SpVgg gelang es wieder einmal nicht, ihre Überlegenheit in Tore umzumünzen und musste mit einem Gegentreffer in den Schlussminuten ihre dritte Saisonniederlage gegen den TSV Welden einstecken. Trainer Daniel Raffler blieb zum dritten Mal die bittere Erkenntnis: „Wenn wir das Tor nicht machen, macht es eben irgendwann der Gegner“.

Die Tops und Flops des Spieltags

Top des Spieltags: Der Bezirksligist SpVgg Langerringen sendet ein Lebenszeichen. Im Kellerduell gegen den TSV Haunstetten konnte endlich wieder gewonnen werden. Mit einer guten Leistung verschafft sich der Aufsteiger wieder etwas Hoffnung. Zwar bleibt Langerringen immer noch auf dem letzten Tabellenplatz, aber immerhin ist der Abstand mit vier Punkten auf einen Relegationsplatz noch nicht hoffnungslos.

Tristesse in der Landesliga: Die Spitzenteams im südlichen Landkreis verwöhnen ihre Fans im Moment nicht gerade. Während der TSV Bobingen im Tabellenkeller feststeckt und am Wochenende gegen den zu der Zeit Tabellenletzten Kaufering verloren hat, sind die Probleme beim TSV Schwabmünchen anderer Natur. Trotz Herbstmeisterschaft ist Trainer Esad Kahric nicht zufrieden. Er hadert mit der Auswärtsbilanz und dem neuerlichen Unentschieden zu Hause gegen Aufsteiger Pfaffenhofen. Allerdings ist das Jammern auf hohem Niveau. Zeugt aber von einer großen Erwartungshaltung, die der Trainer seiner Mannschaft gegenüber an den Tag legt. Natürlich hätte niemand etwas gegen mehr Glanz im letzten Spiel der Hinrunde gehabt. Aber eine Herbstmeisterschaft mit drei Punkten Vorsprung ist trotzdem aller Ehren wert. Auch wenn aus den letzten vier Spielen nur vier Punkte mitgenommen worden sind.

Überraschungen in der Kreisliga: Einiges war an diesem Spieltag überraschend. So zum Beispiel die Niederlage des Titelaspiranten Lagerlechfeld zu Hause gegen den TSV Welden. Mit zwei Niederlagen in Folge fallen die ambitionierten Lechfeldhasen auf Platz drei hinter Zusmarshausen zurück. Eine weitere Überraschung gab es in Kleinaitingen beim 4:1-Sieg gegen den TSV Königsbrunn. Ein eindrucksvoller Fingerzeig, dass sich das Team von Johannes Ankermüller noch etwas vorgenommen hat.

Sensation des Tages: Der SV Schwabegg hat erstmals zwei Punkte liegen lassen. Bis zum zehnten Spieltag hat es immerhin gedauert. Erstmals in dieser Saison ging der SVS nicht als Sieger vom Platz. Beim starken FSV Inningen gab es ein Unentschieden. Zu großer Hoffnung auf mehr Spannung in der Kreisklasse gibt dieses Ergebnis allerdings keinen Anlass. Der Tabellenzweite aus Walkertshofen folgt erst in respektvollem Abstand. Zehn Punkte liegen zwischen dem Platz an der Sonne und dem Verfolger.

Flop des Spieltages: Eine Derbyniederlage ist immer unangenehm. Aber mit 1:4 im Nachbarschaftsderby vom Platz zu gehen, das ist besonders unangenehm. Dem TSV Königsbrunn ist das am Wochenende beim Duell gegen den FC Kleinaitingen passiert. Hatte das Team von Stefan Sailer zu Beginn der Saison längere Zeit Kontakt zur Spitze, ändert sich das gerade. Anscheinend sind Derbys nicht unbedingt die Spezialität der Königsbrunner. Man denke nur an das denkwürdige 0:9 gegen den Stadtrivalen vom Königsbrunner FC vor gerade einmal zwei Wochen.