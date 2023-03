Vorne hüpft der Osterhase, hinten ist noch Winterschlaf

Viele Treffer gab es am ersten Rückrunden-Spieltag im Jahr 2023 in den unteren Spielklassen. Dabei gaben sich die Favoriten keine Blöße.

Während die Angreifer in der Kreisklasse munter wie die Osterhasen die Eier in des Gegners Nest legen, sind die Abwehrreihen wohl noch etwas frühjahrsmüde. Aber auch in der A- und B-Klasse fielen einige Tore, und so darf es aus Zuschauersicht gerne weitergehen. In der Kreisklasse Allgäu 2 konnte der TSV Mittelneufnach nicht überraschen. Und wer nicht verlieren will, sollte Uli Hoeneß glauben: "Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre."

Kreisklasse Augsburg Süd

Mächtig was los war in den Strafräumen der Kreisklasse. Insgesamt trafen die Spieler 32-mal in den sechs Partien. Die Favoriten ließen sich dabei nicht die Suppe versalzen und meisterten ihre Partien recht souverän. Einzig Walkertshofen eierte vor allem in der ersten Hälfte beim 4:4 in Untermeitingen und fiel etwas im Kampf um Platz drei zurück. Nun kommt der SV Hurlach in die Stauden, der sein Spiel gegen Schlusslicht Langenneufnach mit 4:0 gewann. Trotzdem geht das Team von Bernhard Vogg gegen die Oberbayern als Favorit ins Spiel. Langenneufnach empfängt im Kellerderby den SSV Margertshausen, wobei der SSV hier schon deutlich nach oben auf der Kellertreppe in Richtung Klassenerhalt steht. Für Langenneufnach gilt es wahrscheinlich nur noch, die Saison anständig zu Ende zu spielen.

Der SV Untermeitingen tritt beim FSV Inningen an, der in Kleinaitingen nicht den Eindruck machte, als ob hier noch viel nach oben gehen würde, darum kann die Wundertüte SVU vielleicht sogar ein Päckchen Punkte mit nach Hause nehmen und sich aus der unteren Region weiter davonschleichen. Auf den Relegationsplatz ist der TSV Fischach nach der 1:5-Schlappe bei Kaufering abgerutscht. Und die Aufgabe gegen den Tabellenführer Kleinaitingen dürfte nicht unbedingt leichter werden. Der FCK ist schon wieder gut in Schuss und steuert dem großen Ziel Aufstieg scheinbar unaufhaltsam entgegen. Aber gerade gegen die kämpferisch agierenden Teams hatten sie in der Vergangenheit ab und zu doch ihre kleinen Schwierigkeiten.

Nicht leicht war auch die Situation in Wehringen, wo der bisherige Coach Mark Huckle sowie Co-Trainer Michael Mengele ihr Amt niederlegten. Bis zum Saisonende übernimmt nun Feuerwehrmann Florian Britsch das Kommando und darf im ersten Spiel gegen den torgefährlichen Tabellendritten aus Haunstetten gleich einmal eine Safety-first-Taktik ausknobeln. Haunstetten bleibt mit zwei Siegen hintereinander dem Führungsduo dicht auf den Fersen. In Ustersbach gewinnt Schwabegg immer wieder gern. Beim 4:1 reichte eine solide Mannschaftsleistung für einen ungefährdeten Sieg. Mit dem VfL Kaufering kommt nun schon ein härterer Brocken ins Peter-Reißer-Stadion. Vielleicht hilft hier zuvor eine gute Brotzeit im Vereinsheim. Hier lädt nämlich der SVS nach dem Gedenkgottesdienst (9.00 Uhr, Kirche Schwabegg) zu Ehren von Peter Reißer alle Freunde, Bekannte und Unterstützer recht herzlich ein. Anschließend tritt zuerst die Reserve zum Derby gegen Hiltenfingen an und schließlich um 15 Uhr die erste Mannschaft gegen Kaufering II.

Kreisklasse Allgäu 2

Leider wurde es nichts mit der Überraschung gegen den hohen Favoriten aus Pforzen. Knapp mit 1:2 musste sich die Staudenelf geschlagen geben und bleibt weiter auf dem vorletzten Platz. Nun geht es nach Jengen. Das Hinspiel gewann der TSV mit 2:0 – das wäre natürlich für die Böck-Elf auch ein schönes Ergebnis für das Rückspiel und dazu wahnsinnig wichtige Punkte gegen den Abstieg.

A-Klasse Augsburg Süd

Einen spannenden Klassiker gibt es am Sonntag beim Reservegipfel der SpVgg Langerringen II gegen den derzeitigen Tabellenführer TSV Bobingen II. Während Bobingen ungefährdet gegen Inningen mit 2:0 gewann, muss Langerringen eine überraschende 0:1-Pleite bei Türkgücü Königsbrunn hinnehmen. Somit sind die Zeichen klar gesetzt, und nur ein Sieg erhält die theoretischen Aufstiegschancen der SpVgg. Bobingen hat allerdings gleich zwei Spiele mehr als der Herbstmeister aus Großaitingen, der an diesem Wochenende in Klosterlechfeld antritt. Die Klosteraner haben sich klangheimlich auf den dritten Rang vorgeschoben und könnten sich bei einem Sieg ebenfalls noch ins Aufstiegsrennen einschalten. Beim klaren 5:0 gegen den SSV Bobingen haben sie sich auf jeden Fall schon mal warmgeschossen.

Beim Kampf um den Relegationsplatz steht das Derby des SSV Bobingen gegen den Türk SV Bobingen an. Gewinn der SSV, dürfte er womöglich durch sein. Gegen Lagerlechfeld war Türk Bobingen jedoch geordneter als zuletzt – also eine spannende Angelegenheit. Lagerlechfeld II bekommt Besuch von Türkgücü, und beide Teams dürften hier in etwa gleich stark einzuschätzen sein. Mickhausen hat auch sein zweites Spiel im Jahr 2023 gewonnen und hat sich nun endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. Im Heimspiel gegen den FC Königsbrunn dürften aber ganz leicht die Brunnenstädter die Favoritenrolle haben.

B-Klasse Augsburg Süd

Knapp, aber trotzdem drei Punkte fuhr Tabellenführer Schwabegg in Ustersbach ein. Nun kommt der ASV Hiltenfingen zum Klassiker-Derby der beiden Ortsnachbarn. Der TSV Schwabmünchen III sicherte mit einem glatten 7:1 gegen Klosterlechfeld den zweiten Rang und dürfte so auch gegen Ustersbach keine Probleme bekommen. Straßberg gelang gegen Großaitingen nur ein mageres 0:0 und tritt nun beim SV Gessertshausen an, der mit 1:6 gegen Obermeitingen unter die Räder kam. Die Obermeitinger fahren dagegen in die Stauden zum TSV Walkertshofen, während Klosterlechfeld den FSV Großaitingen empfängt.