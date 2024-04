Der zehntausendste Fahrgast des Bürgerbusses wird gefeiert

Albert Wagner aus Kleinaitingen ist der Jubiläumskunde des Bürgerbusses "GOKel". Wie es um dessen Fortbestand steht.

Über den Fortbestand des im März 2021 in Betrieb genommenen Bürgerbusses „GOKel“ der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen wurde in den vergangenen Wochen in den Gemeinderäten von Groß- und Kleinaitingen, sowie Oberottmarshausen viel diskutiert. Denn das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt lief Ende Februar ab und über eine weitere Förderung durch den Landkreis Augsburg ist noch nicht entschieden worden.

Deshalb haben die Gremien der drei Gemeinden eine Verlängerung um ein halbes Jahr bis Ende August auf eigenes Risiko beschlossen, bis die Entscheidung des Kreistages vorliegt. In diese Wartezeit und Ungewissheit hinein fiel nun das Jubiläum des zehntausendsten Fahrgastes seit Beginn. Mit dem 69-jährigen Rentner Albert Wagner aus Kleinaitingen traf es einen Stammgast des GOKel. „Meine Frau und ich fahren jede Woche ein- oder zweimal mit dem Bürgerbus zum Einkaufen und zum Mittagessen nach Großaitingen oder Bobingen, wo vor allem der Wochenmarkt am Freitag interessant ist“, sagte Albert Wagner bei der kleinen Feierstunde im Restaurant der Lechfeldhalle. Dazu waren auch die elf Fahrerinnen und Fahrer mit der Chef-Fahrerin Martina Crostewitz, sowie die ehrenamtlichen Buslenker vom Seniorenkreis eingeladen.

Gute Nachrichten für den Bürgerbus von Landrat Martin Sailer

Der Kleinaitinger Bürgermeister Rupert Fiehl und sein Amtskollege Andreas Reiter aus Oberottmarhausen sagten: „Der GOKel ist ein Erfolgsprojekt, das zeigt die Verdoppelung der Fahrgastzahlen seit Februar 2023, es braucht eben seine Zeit für die Akzeptanz. Der Bürgerbus fährt zuverlässig und pünktlich und das kommt der Mentalität unserer Leute sehr entgegen. Vor allem der Samstag wird zum Einkaufen sehr gut angenommen“. Rupert Fiehl hatte auch gute Nachrichten aus einem Gespräch mit Landrat Martin Sailer mitgebracht. Der habe ihm gesagt, dass die weitere Förderung der Betriebskosten zu 60 Prozent für weitere zwei Jahre ziemlich sicher vom Kreistag beschlossen werde, weil dies vom beratenden Verkehrsausschuss so empfohlen wurde.

Der Gemeinderat Großaitingen hatte sich im Januar gegen die Fortsetzung des interkommunalen Bürgerbusses GOKel ausgesprochen. Foto: Hieronymus Schneider

Der Bürgerbus hat seinen Standort in Kleinaitingen und fährt alle Mitgliedsgemeinden und die Stadt Bobingen an. Zu besonderen Festen gibt es auch Sonderfahrten nach Klosterlechfeld oder Graben. Die Verwaltung wird im Kleinaitinger Rathaus von Kerstin Heider durchgeführt.