Wird Königsbrunn zum IT-Zentrum des Landkreises Augsburg?

Plus Für Graben sind im digitalen Bereich Fachleute aus Königsbrunn zuständig, nun kommen die VG Großaitingen und Kutzenhausen dazu. Was die Zusammenarbeit bringt.

Für viele Bürgerinnen und Bürger gibt es spannendere Themen als die digitalen Prozesse an Schulen und in Gemeindeverwaltungen. Über die elektronische Datenverarbeitung sagt Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl ( CSU): "EDV interessiert die Menschen vor Ort wenig - außer sie funktioniert nicht." Besser funktioniert das Digitale laut Bürgermeistern aus dem Landkreis Augsburg mit Königsbrunner Hilfe.

Seit einigen Monaten betreuen Informatiker aus der größten Stadt des Augsburger Landes die Verwaltungs- und Schul-Informationstechnik der Lechfeldgemeinde Graben. Nun kommen die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Großaitingen und Kutzenhausen dazu.