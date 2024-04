Frühlingsausflüge der Region: Von Wanderungen bis Kräuterkunde

Die Bayern-Tour-Natur startet wieder. Im Landkreis Augsburg geht es um Vögel, Kräuter, Bienen und den Biber. Ein Blick ins Programm.

Die Temperaturen steigen und die Menschen zieht es wieder hinaus an die frische Luft. Zu Frühlingsbeginn bietet die Initiative Bayern-Tour-Natur des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz wieder verschiedene Ausflüge in die Natur an. Das ist im Augsburger Land geboten:

Mehrere Aktionen veranstaltet der Naturpark Augsburg-Westliche Wälder. Am Samstag, 13. April, findet von 10 Uhr bis 14 Uhr eine lange Wanderung zu schönen Aussichtspunkten rund um Dinkelscherben mit der Rangerin Johanna Völkel statt. In Oberschönenfeld starten folgende Ausflüge: Eine Entdeckungsreise in die heimische Tier- und Pflanzenwelt für Kinder ab fünf Jahren leitet die Naturführerin Stefanie Höld am Sonntag, 14. April, ab 14 Uhr. „Kaspers heilsamer Geburtstagsstrauß“ lautet der Name der Veranstaltung rund um Kräuter am Sonntag, 20. April, von 14 Uhr bis 16 Uhr. Am Freitag, 26. April, geht es um 20 Uhr zu den heimischen, nachtaktiven Wildtieren bei „Nachts im Wald“. Beim Frühlingsfest am Samstag, 27. April, gibt es zusammen mit Kräuterpädagogin Karin Strobel von 14 Uhr bis 16 Uhr Kräuterzubereitungen. Ein Frühjahrsmenü aus den Steinzeiten wird am Samstag, 4. Mai, ab 9 Uhr gemeinsam mit den Leitern Markus Siefer und Archäologin Isabella Engelien-Schmidt am Grillplatz in Oberschönenfeld zubereitet.

Bienen und Vögel beobachten im Gennachmoss und in Großaitingen

Zum Vögel beobachten rund um das Gennachmoos geht es bei einer gemeinsamen Veranstaltung vom Landschaftspflegeverband des Landkreises Augsburg und der Kreisgruppe Augsburg des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz in Bayern am Samstag, 13. April, um 10 Uhr in Langerringen. „Bird- und Breakfast am Kloster Thierhaupten“ heißt es am Sonntag, 5. Mai, ab 6.30 Uhr bei einer von Stefan Höpfel und Patrick Kunze geführten Vogelstimmenwanderung des LBV mit anschließendem Frühstück in Thierhaupten.

Auch der Landschaftspflegeverband organisiert eine ganze Reihe weiterer Ausflüge. „Wunderwelt der Bienen“ ist das Thema der familiengeeigneten Veranstaltung in Großaitingen am Samstag, 20. April, die Brigitte Tröndle von 9.30 Uhr bis 11 Uhr leitet. Am Samstag, 27. April, wird in der Früh um 6.30 Uhr bei einem Morgenspaziergang von Gersthofen aus unter der Leitung von Isabella Engelien-Schmidt den Vogelstimmen gelauscht und nach Brutvögeln geschaut. Um das Leben der Biber dreht sich der Ausflug in Wehringen am Sonntag, 28. April, ab 15 Uhr. In Meitingen findet eine Familienführung mit dem Motto „Kunsthalle Frischluft – Landart am Lech“ am Freitag, 3. Mai, um 15 Uhr statt. Mit dem Thema „Wenn es Abend wird im Wald…“ beschäftigt sich eine Harald Harazim am Samstag,4. Mai, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr in Schwabmünchen.

Alle Veranstalter bitten um eine frühzeitige Anmeldung. Genauere Informationen sowie Ansprechpartner, Kosten und Treffpunkte, gibt es im Internet auf der Seite der Initiative Bayern-Tour-Natur. (AZ)