Karfreitag bis Osterspaziergang: Diese Osterbräuche haben Tradition

An Ostern gibt es nicht nur gefärbte Eier und die Ostermesse. Bezirksheimatpfleger Christoph Lang weiß, welche Bräuche rund um das Osterfest gepflegt werden.

Die meisten Osterbräuche haben einen kirchlichen Ursprung, weiß Christoph Lang. "An den Kartagen geht es vor allem darum, sich mit dem Leiden Jesu zu identifizieren und es nachzuerleben", sagt der Bezirksheimatpfleger. Der erste Kartag ist Gründonnerstag. An diesem Tag findet in der Kirche die Fußwaschung statt, und bei der Abendmahlmesse läuten nach katholischer Tradition alle verfügbaren Glocken der Kirche. Lang: "Danach schweigen die Kirchenglocken, stattdessen kommen die Karfreitagsratschen zum Einsatz." In vielen Gemeinden wird der Brauch gepflegt, dass Ministranten durch die Straßen ziehen und die Gläubigen mit hölzernen Ratschen zum Gebet rufen.

An Karfreitag wird das Leiden Jesu nacherlebt

An Karfreitag sollen Gläubige den Schmerz Jesu nachempfinden. Vor allem in der Barockzeit hat es große Karfreitagsprozessionen gegeben, bei denen sich die Menschen blutig gegeißelt haben, berichtet Lang. "Im 18. Jahrhundert war das in allen größeren Orten so. Wir wissen es etwa von Dinkelscherben oder Zusmarshausen. Dort haben sie danach ihre Gewänder gewaschen und in der Ratsstube frisch geweißelt, weil alles mit Blut bespritzt war. Es hat auch Passionsspiele im Rahmen der Karfreitagsprozessionen gegeben." Auch Kalvarienberge erinnern an die Passion Christi. Im Kalvarienberg in Klosterlechfeld, einem zylindrischen Baukörper in unmittelbarer Nähe der Kloster- und Wallfahrtskirche, finden sich etwa eine Ölbergszene und das Heilige Grab.

Der Eierlauf wird auch heute noch veranstaltet. Foto: Sophia-Marie Schwake (Archivbild)

Das Aufstellen der Heiligen Gräber in Kirchen ist ein Brauch, der eine Zeit lang nicht gepflegt wurde. Lang: "Von der frühen Neuzeit bis Mitte des 20. Jahrhunderts war es üblich, Holzkulissen im Altarraum aufzubauen, in denen eine Jesusfigur liegt. Früher wurde das Ganze theatralisch inszeniert, in der verdunkelten Kirche wurden dann verschiedenfarbige Glaskugeln aufgestellt, dahinter Kerzen, und es entstand ein Buntlichtereffekt." Erst in den vergangenen zehn bis 20 Jahren habe man die Heiligen Gräber wieder aus den Kellern geholt und in Kirchen aufgebaut. In Schwabmünchen wird das heilige Grab an Karfreitag in der Gedächtniskapelle aufgestellt, dort findet am Nachmittag die Karfreitagsliturgie statt mit anschließender Anbetung. Auch in Gennach wird seit 2022 wieder alle zwei Jahre zur Feier der Osternacht in der Pfarrkirche St. Johannes das Heilige Grab aufgebaut.

Ein weiterer Brauch ist das Osterfeuer am Abend des Karsamstags. "Bevor die Osternacht in der Kirche losgeht, wird vor der Kirche ein großes Feuer entzündet und dann geweiht. Aus diesem entzündet man verzierte Kerzen, die man in die Kirche und dann mit nach Hause nimmt", erläutert Lang. Seit dem Frühmittelalter ist die Feuerweihe belegt, woher sie genau kommt, ist nicht bekannt. Man könnte es als Symbol für die Lichtwerdung durch die Auferstehung Christi deuten.

Speisenweihe in der Ostermesse

Am Ostersonntag werden Speisen in der Ostermesse geweiht. "Viele bringen Osterkörbe in die Kirche, in denen ein paar elementare Lebensmittel sind, zum Beispiel Brot und/oder Fladen, Eier oder ein Lämmchen als Gebildbrot." Im Grunde kann man das Lamm als Symbol für Jesus selbst sehen, so Lang. Was das Essen an diesem Tag betrifft, sagt er: "Nach dem Ende der 40-tägigen Fastenzeit hat man das Bedürfnis, es sich gut gehen zu lassen. Es gibt traditionell Eier, Salz, Schinken, die geweihten Speisen. Alles, was man möchte, kann man beim Osterfrühstück auftischen."

Rund um die Eier werden an Ostern verschiedene Spiele veranstaltet. "Es existieren Belege für Augsburg, dass es dort Anfang des 17. Jahrhunderts das Eierlaufen gab, das abgewandelt auch heute in manchen Orten in Süddeutschland noch Brauch ist. Damals wurden hundert Eier auf einer sechseinhalb Kilometer langen Strecke platziert, alle zwei Schuhe ein Ei, was ungefähr 65 Zentimeter sind. Die Eier mussten Stück für Stück zurückgeholt werden. Währenddessen musste der Gegner vom roten Tor nach Göggingen laufen und zurück. Dann wurde geschaut, wer schneller war", erklärt Lang das Spiel.

Eierbegeln in Türkheim wird wieder veranstaltet

In Türkheim wird heuer ein Eierspiel wieder zu neuem Leben erweckt: das sogenannte Eierbegeln oder auch Eierbögeln. Der Klausen- und Traditionsverein veranstaltet das Spiel am Ostersonntag, bei dem ein gekochtes Osterei auf einer aus Holzlatten bestehenden Bahn hinuntergerollt wird. Der Nächste wiederum muss sein Ei so geschickt herunterrollen, dass es das vorherige berührt. Dann darf er das Ei behalten. Wann sich der Brauch, Ostereier für die Kinder zu verstecken entwickelt hat, ist ungewiss.

Christoph Lang ist Heimatpfleger beim Bezirk Schwaben und kennt sich mit Bräuchen aus. Foto: Ulrich Wagner

Schließlich wird noch die Tradition des Osterspaziergangs gepflegt. Schon in Goethes Faust kann man davon lesen, sagt Bezirksheimatpfleger Lang. "Im Evangelium wird der Emmausgang am Ostermontag erwähnt. Er wird in einer Reihe von Pfarreien organisiert, zum Beispiel geht man von Dinkelscherben gemeinsam die vier Kilometer bis Häder. Meistens finden diese Gänge am Ostermontag statt, er ist wie erwähnt durch das Evangelium dafür prädestiniert."