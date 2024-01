Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Legen Landwirte nächste Woche den Landkreis Augsburg lahm?

Plus Landwirte aus dem Landkreis Augsburg und dem Rest des Landes wollen eine Woche lang gegen die Politik der Bundesregierung protestieren. Was sie vorhaben.

Von Marco Keitel, Philipp Kinne

Wer in den sozialen Medien Aufrufe zur geplanten Protestwoche der Landwirte ab 8. Januar liest, könnte erschrecken. Von einem Lahmlegen des Landes wird da teilweise geschrieben. Von Straßenblockaden bis die Ampelregierung zurücktritt. Wer die Urheberinnen und Urheber sind, die sich eine Eskalation wünschen, ist nicht immer klar zu erkennen. Die Pläne des Bauernverbandes im Augsburger Land sehen jedenfalls etwas anders aus. Zumindest vorerst. Der Fokus liegt auf Veranstaltungen in den Großstädten München, Augsburg, Nürnberg. Aber auch im Landkreis sind Aktionen geplant.

Martin Mayr, Landwirt aus Kutzenhausen und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes, betont: "Wir stehen schon hinter dem Rechtsstaat." Niemand wisse genau, was am Montag passiere. Eine Eskalation wollen Mayr und der Bauernverband nicht. Gleich das ganze Land lahmzulegen, ergebe keinen Sinn. Zum einen, weil die Sitzungswochen des Bundestages ohnehin erst am 15. Januar beginnen. Zum anderen, weil er befürchte, dass die Landwirte den Rückhalt der Bevölkerung verlieren, falls es am 8. Januar ausarte. Stattdessen setzt der Verband auf gezielte, angemeldete Proteste in München am Montag, in Augsburg am Plärrer am Mittwoch und in Nürnberg am Freitag. Gipfeln soll der Protest deutscher Bauern in der Woche darauf in einer Großkundgebung am 15. Januar am Brandenburger Tor in Berlin. Mayr, der selbst für die CSU im Kreistag sitzt, sagt: "Wir müssen ja auch wieder mit den Politikern reden können."

