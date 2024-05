Saisonstart im Augsburger Land: Das sind die Tipps der Erdbeer-Pflücker

Die Erdbeer-Saison ist in vollem Gange. Seit vergangener Woche haben die Felder für Selbstpflücker geöffnet. Erdbeer-Liebhaber im Landkreis verraten ihre Rezepte.

Passend zum Ehrentag der roten Frucht, der am Freitag war, haben wir Menschen im Landkreis Augsburg gefragt: Was sind ihre Lieblingsrezepte mit der Erdbeere? Die Selbstpflücker-Felder im Augsburger Land sind seit vergangener Woche geöffnet.

"An Pfingsten gab es schon einen großen Ansturm", sagt Landwirtin Stefanie Kistler-Magel. Der Erdbeerhof der Familie Kistler hat im Umkreis von Bobingen vier Selbstpflücker-Felder. Zwischenzeitlich waren die Felder zur Nachreife geschlossen und haben jetzt wieder auf. "Die Erdbeeren waren früher als sonst reif", sagt Stefanie Kistler-Magel. Genügend Wasser hätte dazu geführt, dass die Früchte trotz des kühlen Wetters schon früh gereift sind. "Die Erdbeeren brauchen eben nicht nur Sonne, sondern auch einen feuchten Boden." Außerdem hätten die Früchte schon eine richtig gute Qualität. Die Selbstpflücker würden die Klassiker Erdbeerkuchen oder Marmelade aus der Erdbeere machen. Kistler selbst isst am liebsten frisch geschnittene Erdbeeren in Naturjoghurt. "Das lieben auch meine Kinder."

Die beste Zeit zum Pflücken der Früchte ist der Morgen. Dann sind die Erdbeeren am aromatischsten. Bei der Ernte sollte es zudem trocken sein, denn nass gepflückte Erdbeeren haben weniger Aroma und sind kürzer haltbar.

Josef Patzulla aus Schwabmünchen mit seiner Ernte. Foto: Julia Wersig

Und wenn man eine Inspiration für neue Rezepte braucht, muss man oft auch nicht weiter schauen als bis zum nächsten Erdbeerfeld. Dort in Gersthofen kamen gleich einige neue Vorschläge auf. So erzählte Alfred Schneid, wie er regelmäßig Erdbeeren pflücke, um sie als Dekoration auf Kuchen und Torten zu verwenden – ganz unabhängig von dem Geschmack des Kuchens.

Tipps für Erdbeeren aus Gersthofen

Annalena Kraus pflückt im Erdbeerfeld Gersthofen. Foto: Marcus Merk



Einen etwas anderen Ansatz hat Ceynep Giyik, der die Früchte sammelt und sie einfach pur nascht. Lucy Kienberger mixt die Erdbeeren zu Shakes. Das sei leicht und eine gesunde Abwechslung zu herkömmlichen Getränken. Erdbeeren in Kuchen und Torten verarbeiten, egal ob zur Deko oder für den Erdbeergeschmack empfehlen Mal-Keum Moule und Marie Nowak. Kreativ ist auch Petra Zürtzs Plan, die aus den Früchten Erdbeerlimes (einer Art Likör auf Basis von pürierten Früchten) machen wird.

Doch nicht nur Erwachsene sind auf dem Feld, sondern auch eine Gersthofer Kita-Gruppe. Die Kinder sollen bei dem Ausflug nicht nur sehen, wie Erdbeeren außerhalb vom Supermarkt aussehen, sondern später auch mit ihnen kreativ werden. Neben Backwerk gehören da zu auch Spieße mit Obst, Gemüse oder Schokolade.

Was Schwabmünchner mit den Erdbeeren machen

In Schwabmünchen, auf einem Feld der Familie Schorer, sind am Vormittag schon viele fleißige Pflücker anzutreffen. Trotz schwankenden Wetters sind sie bereits dabei ihre Schüsseln mit Erdbeeren zu füllen. So auch Michaela Lochbronner, die gemeinsam mit ihrer Tochter Emma und deren Freundin Lena pflückt, und dafür extra aus Fischach zum Schwabmünchner Feld gefahren ist. Der Grund dafür: Hier seien die Erdbeeren günstiger. Mit den Früchten wollen sie Muffins backen, wie Lochbronner erzählt. Der Rest werde dann so gegessen oder zu Marmelade verarbeitet.

Auch Josef Patzulla pflückt Erdbeeren zum „einfach so essen“. Er sei regelmäßig auf dem Erdbeerfeld: „Einmal wöchentlich, je nach Bedarf“, so Patzullla. Am Feld schätze er die gute Qualität und dass man die Früchte selbst auswählen könne.

Weil die Erdbeeren frisch seien „und man weiß, wo sie herkommen“ erntet auch ein 15-jähriger Schwabmünchner gerne selbst. Außerdem würden sie besser schmecken, ergänzt der Teenager. Er sei zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Feld und wolle mit den Früchten einen Kuchen backen. Eine Familie aus Schwabmünchen geht jedes Jahr zum Selbstpflücken „weil’s Spaß macht“. Diesmal pflücken sie Erdbeeren zum so Essen.

Damit das Feld beim Besuch auch geöffnet ist, hat der Senior Hermann Schorer einen Hinweis: Vorher einfach anrufen, ein automatischer Anrufbeantworter gebe dann Auskunft über die Öffnungszeiten.