Landkreis Augsburg

09:31 Uhr

Trauungs-Flaute trotz Schnapszahl

Plus Für gewöhnlich sind Trauungen an "Schnapszahl-Tagen" heiß begehrt – doch am Mittwoch herrschte Leere in den Standesämtern im südlichen Landkreis Augsburg.

Von Paula Binz

Kristin Mesalecioglu kann sich noch genau an die Flut an Hochzeitsanfragen erinnern, die für den 11.11.2011 beim Standesamt Bobingen einprasselten. Während manche Brautpaare Schnapszahlen eine besondere Glückswirkung zuschreiben, sind die Gründe für andere ganz pragmatischer Natur: Das Datum ist so einprägsam, dass keiner der Liebenden zukünftige Jahrestage vergessen und dadurch für Unmut sorgen wird. Trotz der Beliebtheit sieht die Bilanz aktuell ganz anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen