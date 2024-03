Wechsel im Vorstand des ASM-Bezirks 13

Herbert Klotz übergibt den Vorsitz im Bezirk 13 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds an Michael Egger. Was sich sonst noch ändert.

Nach sechs Jahren ging die Amtszeit von Herbert Klotz als Vorsitzender des Bezirks 13 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) im Vereinsheim seines Musikvereins Siegertshofen zu Ende. Die 73. Generalversammlung brachte auch noch weitere Veränderungen in Anwesenheit des Präsidenten Franz-Josef Pschierer. Denn auch die wichtige Funktion des Bezirksdirigenten wurde in neue und diesmal weibliche Hände gelegt. Der bisherige Bezirksdirigent Andreas Rest wurde bei der kürzlich in Marktoberdorf stattgefundenen Delegiertenversammlung des gesamten ASM zum Vizepräsidenten und damit zu einem der Stellvertreter Pschierers gewählt.

Herbert Klotz Nachfolger als Vorsitzender kommt aus Langenneufnach

Die Nachfolge von Herbert Klotz tritt der 36-jährige Michael Egger aus Langenneufnach an. Er ist Vorsitzender des Musikvereins seines Heimatorts und von Beruf Rettungssanitäter. Neue Bezirksdirigentin wird die Königsbrunnerin Franziska Beyerlein, die seit fast zwei Jahren den Musikverein Großaitingen und auch noch die Kapelle in Merching im ASM-Bezirk 14 dirigiert. Die 43-Jährige spielt in der Kapelle Saxophon und hat auch die Stabführerausbildung für Musikmärsche. Damit hat sich die Berufsmusikerin in Großaitingen bei Festumzügen schon einen Namen gemacht.

Drei neue Gesichter gibt es im ASM-Vorstand

Für die Beständigkeit im Bezirksvorstand sorgen der stellvertretende Vorsitzende Rudolf Simacek, der Bezirksjugendleiter Florian Rossmeisl und seine Vertreterin Lizé von Perbandt, sowie der Schatzmeister Serto Rojewski und die Schriftführerin Daniela Bravi, die alle ebenso einstimmig wiedergewählt wurden. Bei den vier Beisitzern gab es drei Neugewählte. Der 21-jährige Nico Queste ist künftig auch für das Bezirksjugendblasorchester (BJBO13) mit einem jungen Team verantwortlich. Mit ihm kommen Stephanie Sperber vom Musikverein Großaitingen und Kathrin Weimeir aus Langerringen in den Beirat. Werner Hämmerle, ebenfalls vom Musikverein Langerringen bleibt darin weitere drei Jahre.

Der neugewählte Vorstand des ASM-Bezirks 13 (von links) Michael Egger, Rudolf Simacek, Daniela Bravi, Lizé von Perbandt, Franziska Beyerlein, Serto Rojewski, Kathrin Weimeir, Nico Queste, Stephanie Sperber, Florian Rossmeisl, ASM-Präsident Franz-Josef Pschierer und Werner Hämmerle. Foto: Hieronymus Schneider

Herbert Klotz und der neue Vorsitzende Michael Egger bedankten sich bei den scheidenden Beiräten Meinrad Brugmoser, Norbert Jacob und Franziska Egger für ihr langjähriges Engagement. Die Kasse des ASM-Bezirks wird weiter von Gerhard Bäuerle und Jürgen Stiegler geprüft. Die Versammlung wählte außerdem fünf Delegierte zur ASM-Versammlung. Mit Peter Rottenegger und Andreas Fritsch aus Bobingen, dem Langerringer Werner Hämmerle, sowie Rudi Simacek aus Klosterlechfeld und Herbert Klotz sind Stimmen aus verschiedenen Vereinen vertreten. Ersatzdelegierte sind Angelika Schuller und Philipp Strobel.

Mitgliederschwund im ASM Bezirk 13 wird aufgeholt

Der alte und der neue Bezirksvorsitzende nahmen zusammen mit Präsident Franz-Josef Pschierer die einzige Ehrung des Abends vor. Der Bezirksjugendleiter Florian Rossmeisl erhielt eine Ehrenurkunde für zehnjährige Vorstandstätigkeit im ASM. Pschierer verkündete, dass der ASM als Mitveranstalter des Deutschen Musikfestes 2025 in Ulm und Neu-Ulm auserkoren wurde. Ein Jahr später feiert der Allgäu-Schwäbische Musikbund sein 100-jähriges Jubiläum, welches das ganze Jahr 2026 hindurch bei verschieden Festen und Veranstaltungen gewürdigt werden soll. Der ASM vereint derzeit rund 38.000 aktive Musikerinnen und Musiker. Der Rückgang von etwa 3000 Mitgliedern während der Coronazeit werde wohl bald wieder aufgeholt werden können, sagte Pschierer.

