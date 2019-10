00:03 Uhr

Das Duell der geschlagenen Verfolger

Auf die Dynamik und auf Tore von Egor Keller (schwarzes Trikot) hofft der SV Türkgücü am Sonntag.

Türkgücü Königsbrunn will gegen Olympia Neugablonz den direkten Vergleich gewinnen. Das Lazarett der Brunnenstädter lichtet sich

Von Hieronymus Schneider

In der Bezirksliga beginnt am Wochenende bereits die Rückrunde. Dabei kommt es in Königsbrunn zum Verfolgerduell zwischen dem SV Türkgücü Königsbrunn und dem BSK Olympia Neugablonz.

Für Türkgücü ist das die Gelegenheit, die 0:1-Niederlage vom Saisonstart in Neugablonz wettzumachen. „Ein Sieg mit zwei Toren Unterschied wäre aber schon wichtig, um den direkten Vergleich für uns zu entscheiden. Der könnte am Saisonende über einen Aufstiegs- oder Relegationsplatz entscheiden“, sagt Trainer Burak Tok. Beide Vereine liegen noch gut im Rennen um die begehrten Plätze eins und zwei. Die Neugablonzer stehen mit 28 Punkten auf Platz drei. Der SV Türkgücü teilt sich mit 27 Punkten den vierten Platz mit dem FC Thalhofen. Der Herbstmeister SV Cosmos Aystetten ist allerdings mit 35 Punkten schon etwas enteilt und auch der Tabellenzweite TV Erkheim hat schon 32 Punkte auf dem Konto.

Beide Verfolger haben es am vergangenen Spieltag versäumt, diesen Rückstand zu verkürzen. Türkgücü verlor überraschend sein Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Neusäß mit 0:1 und die Neugablonzer gingen im Kurort Bad Grönenbach sogar mit 0:4 baden. Deshalb ist die Ausgangsposition klar. Wer das direkte Verfolgerduell verliert, wird erst einmal abgehängt.

Der SV Türkgücü Königsbrunn hat mit neun Gegentoren die wenigsten in der ganzen Liga kassiert. Demgegenüber hat Neugablonz mit 35 erzielten Toren zusammen mit dem TV Erkheim den zweitbesten Sturm vorzuweisen. In der Torjägerliste sind Benjamin Maier mit elf und Drazen Jelic mit neun Toren ganz vorne mit dabei. Drazen Jelic war es auch, der den entscheidenden Treffer zum 1:0 im Hinspiel gegen Türkgücü erzielte. Da werden die Abwehr der Königsbrunner und ihr Torwart René Bissinger besonders auf der Hut sein müssen. Denn auch wenn sie bisher wenige Gegentore bekommen haben, waren manche Fehler ausschlaggebend, dass drei Spiele mit 0:1 und eines mit 1:2 verloren wurden.

In der Abwehrformation wird sich wenig ändern, da die langzeitverletzten Damjan Canovic und Spielertrainer Burak Tok bis zur Winterpause nicht mehr spielfähig sind. Auch der Neuzugang Özgün Kaplan wird nach Schulteroperation erst langsam bis zum Beginn der Frühjahrsrunde aufgebaut. Sem Michel ist noch zwei Spiele gesperrt.

Dafür sind die Mittelfeldspieler Erdinc Kaygisiz und Oguzhan Karaduman wieder dabei. Auch Dominic Britsch und Mehmet Vural haben ihre Verletzungen überstanden. Britsch und Karaduman wurden schon im Spiel gegen Neusäß eingewechselt, obwohl sie noch angeschlagen waren. Im Abschlusstraining wird sich zeigen, wer seine Verletzungen am besten überwunden hat und fit für die Startelf ist. Trainer Burak Tok hofft darauf, dass sein Team wieder eine Schippe drauf legen und seine Chancen auch in Tore ummünzen kann. Das erste Rückrundenspiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Veit Sieber von der DJK Lechhausen.

