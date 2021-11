Königsbrunner erwarten Gegner auf Augenhöhe

Auch die Bobinger Spieler sind am Wochenende gefordert: Sie wollen ihre Defensive verbessern

Am Wochenende ist die erste Herrenmannschaft des BHC Königsbrunn bei der Spielgemeinschaft aus Oberhausen und Gersthofen gefordert. Die Mannschaft des Spielertrainer Lukas Schmölz steht nach drei Spielen mit 4:2 Punkten auf einem starken dritten Staffelplatz. Geht man von den Partien der vergangenen Jahre aus, darf man eine robuste Abwehr und zermürbende Angriffe erwarten. Allerdings darf man, nach dem grün-gelben Zusammenschluss, neue Gesichter im Team erwarten und sich auf die ein oder andere taktische Änderung einstellen. Sicher wartet ein Gegner auf Augenhöhe, der auch in Haunstetten mit einer knappen 20:21-Niederlage zu überzeugen wusste. Das Team von Coach Hiermeier geht, trotz einiger kleineren Veränderungen am Kader in der vergangenen Woche, mit Selbstvertrauen und dem nötigen Quäntchen Konzentration an diese schwere Aufgabe. Ein klares Schlüsseldetail wird sicherlich das Angriffsspiel des BHC, haben die Gastgeber doch bisher nie mehr als 23 Tore kassiert. Zu guter Letzt hofft das Team von Kapitän Grobe auf einige Zuschauer, die bisher den Unterschied in allen Spielen ausmachen konnten, trotz der neuen 2G-Regelung für das Publikum.

Auch die Handballer des TSV Bobingen sind am Wochenende gefordert. Um 16 Uhr geht es am Sonntag gegen den TSV Aichach. Die Bobinger wollen nach der ärgerlichen Niederlage im Derby vor zwei Wochen wieder punkten. Der TSV Aichach ist ein alter Bekannter in der Bezirksoberliga Schwaben. In der Vergangenheit gab es schone etliche spannende Duelle der beiden Kontrahenten. Die Truppe von Trainer Stefan Knittel steht im Moment gleich vielen Punkten dar und somit ist es auch das Spiel um Platz drei.

Nach der Niederlage in Schwabmünchen konnten die Fehler zwei Wochen aufgearbeitet werden im Lager der Bobinger. Vor allem in der Defensive wollen die Spieler um Abwehrstratege Matthias Riedlinger wieder einiges draufpacken, um den variablen Angriff der Aichacher zu stoppen. „Wenn unsere Abwehr wieder den Zugriff früh finden kann, können wir unser Spiel aufziehen und schnelle Tore erzielen. Unser Trainer hat uns gut vorbereitet auf den TSV Aichach und wir sind top motiviert“, fasste Riedlinger zusammen. Der Kader der Bobinger ist voll besetzt und die Spieler freuen sich auch auf die Unterstützung von den Rängen. (SZ)