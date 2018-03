Wiederholt sich der Jubel?

vor 36 Min.

Riesig war damals der Jubel, als die Schwabmünchner Handballerinnen in Haunstetten den Aufstieg in die Bezirksoberliga komplett machten.

Schwabmünchner Frauen stehen vor dem großen Saisonfinale in Haunstetten

Zum großen Showdown kommt es am frühen Samstagnachmittag in der Handball-Bezirksoberliga der Frauen beim Aufeinandertreffen der punktgleich an der Tabellenspitze liegenden Teams des TSV Schwabmünchen und TSV Haunstetten III (Albert-Loderer-Halle 14 Uhr). Etwas im Schatten dieses Duells steht das Gastspiel der ersten Herrensieben.

Schon bei Veröffentlichung des Spielplans im Sommer 2017 musste man im Lager der Schwabmünchner Handballer etwas schmunzeln, denn die Spielansetzung Haunstetten gegen Schwabmünchen in der Albert-Loderer-Halle in der Schlussphase einer Saison gehört seit Jahren zum Standardprogramm. Die Männer mussten vor zwei Jahren und jetzt Anfang des Monats nach tollen Spitzenspielen den Augsburgern die Meisterschaft und den Landesligaaufstieg überlassen. Vor drei Jahren feierten die Schwabmünchner Frauen zur gleichen Zeit an gleicher Stelle den Bezirksoberligaaufstieg. Vielleicht ja ein gutes Omen beim erneuten Aufeinandertreffen, bei dem sich mit großer Wahrscheinlichkeit die Meisterschaft am vorletzten Spieltag entscheiden wird.

Der Schwabmünchner Kader ist erfreulicherweise bis auf die langfristig fehlenden Sarah Nagel und Julia Ratzek komplett. Die Spannung war in den Trainingseinheiten dieser Woche fast greifbar. „Die Mädels haben wie in der gesamten Saison toll gearbeitet und wir sind bereit für dieses ganz besondere Spiel“, zeigt sich Trainer Holger Hübenthal zuversichtlich.

Im Hinspiel gab es nach einer hoch spannenden Auseinandersetzung eine knappe 23:24-Niederlage. Ähnlich eng dürfte es diesmal werden, wenn beide Teams ihre Normalform zeigen.

Die Ausgangslage kurz zusammengefasst: Ein Sieg bringt die Gelb-Blauen dem Titel sehr nah. Bei zwei Toren oder mehr Differenz wäre das Rennen sogar bereits am Samstag zugunsten der Schwabmünchnerinnen gelaufen. Jedes andere Ergebnis lässt für den letzten Spieltag nur noch theoretische Chancen. Das Team hofft auf die volle Unterstützung der Schwabmünchner Anhänger.

Männer in Niederraunau

In der Bezirksoberliga der Männer steht inzwischen der TSV Haunstetten II endgültig als Meister und Aufsteiger fest. Für die Schwabmünchner Handballer geht es wieder einmal nur um die Vizemeisterschaft. Unter dem Strich darf man mit der sportlichen Bilanz dieser Saison nicht wirklich unzufrieden sein. Doch der mögliche und doch wieder aus der Reichweite geratene Titelgewinn hinterlässt verständliche Enttäuschung. Wer die Gelb-Blauen kennt, kann sich aber darauf verlassen, dass die Spieler des zum Saisonende aus beruflichen Gründen scheidenden Trainers Marcus Wuttke auch die letzten beiden Partien ernsthaft und mit dem nötigen Ehrgeiz angehen werden. Die Partie beim gesicherten Mittelfeldteam TSV Niederraunau II wird am Sonntag um 17 Uhr im Krumbacher Schulzentrum angepfiffen.

DerSchwabmünchner Fanbus fährt um 12.45 Uhr an der Leonhard-Wagner-Schule nach Augsburg ab.

