"Home Staging"-Trend: Warum diese Frauen leere Häuser ausstatten

Plus Marion Pronesti von Elements home staging in Untermeitingen stattet zusammen mit Sandra Schmitz Wohnungen und Häuser vorübergehend mit Möbeln aus. Warum und wie sie das machen.

"Wenn wir mit Umzugskisten kommen, fragen uns die Leute oft, ob wir hier einziehen", sagt Marion Pronesti von Elements Home Staging aus Untermeitingen. Tatsächlich sorgen Pronesti und ihre Kollegin Sandra Schmitz für eine Übergangseinrichtung in Häusern, Lofts und Wohnungen, die zum Verkauf stehen. Das sorgt für mehr Wohlgefühl bei den Interessenten als ein leerer Raum und damit für einen schnelleren Verkauf und oftmals einen besseren Preis. Wie die beiden das machen.

Sandra Schmitz von Elements home Staging in Untermeitingen gibt der Einrichtung den letzten Schliff, mit einem Vorhang.

"Wir richten die Räume zu 80 Prozent ein, damit noch Platz für eigene Ideen bleibt", erklärt Pronesti. Sie und Sandra Schmitz haben Kunden im 100-Kilometer-Radius um Untermeitingen. Dazu gehören Makler, Privateigentümer und Bauträger. Bis nach Landsberg, Augsburg, an den Ammersee, ins Schongau und Allgäu fahren sie oft mit dem Möbeltransporter, um Wohnungen und Häuser für Fotos und die Besichtigung aufzuhübschen.