Das Update zum Ukraine-Krieg vom 21. November

In Deutschland soll es in Zukunft ein neues Mehrzweckkampfflugzeug geben. In Zusammenarbeit mit Frankreich und Spanien wurde das Projekt FCAS (Future Combat Air System) entwickelt, das sich nun in der nächsten Programmphase befinden soll. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht betont, dass die europäische Zusammenarbeit beim Rüstungsprojekt insbesondere in diesen Zeiten ein wichtiges Zeichen sei. Für die Region Ingolstadt hat der Bau eine besonders große Bedeutung, denn es geht dabei auch um Jobs bei Airbus, Defence and Space in Manching bei Ingolstadt.

Der Tag: Nach den Explosionen am Wochenende untersucht ein Team der Internationalen Atomenergie-Agentur IAEA am heutigen Montag das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja auf mögliche Schäden. Nach wie vor geben sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld für den Granatenbeschuss des russisch besetzten Atomkraftwerks.

Russische Soldaten bauen laut Angaben aus Kiew nach ihrem Rückzug aus Cherson neue Abwehrstellungen am Ostufer des Flusses Dnepr nahe Cherson auf. Zudem haben die Soldaten nach Angaben des ukrainischen Generalstabs damit begonnen, der Zivilbevölkerung in der Ukraine private Verkehrsmittel wie Autos und Fahrräder zu stehlen.

Die Lage: Die Republik Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas und leidet besonders unter den Folgen des Ukraine-Kriegs. Moldau nahm seit Beginn des Krieges bereits Hunderttausende Flüchtlinge auf, von denen momentan noch etwa 90.000 in der Republik Moldau leben. Um das Land, das seit Juni EU-Beitrittskandidat ist, zu unterstützen, sicherte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) der Republik nun zusätzliche deutsche Hilfen in Höhe von ungefähr 32,2 Millionen Euro zu.

Im Osten der Ukraine dauern die Gefechte nach Angaben des ukrainisches Präsidenten Selenskyj weiter an. Wegen des schlechten Wetters habe sich die Anzahl der Angriffe zwar verringert, trotzdem gebe es weiterhin viele russische Artillerieüberfälle. Unser Foto zeigt einen ukrainischen Soldaten, der in Bachmut in der hart umkämpften Region Donezk in seiner Stellung steht.

Ein ukrainischer Soldat steht bei Regen in seiner Stellung in der Nähe von Bachmut. Foto: Libkos/AP, dpa

Nicht nur Privatpersonen bereiten sich auf mögliche Stromausfälle im Winter vor, auch Krankenhäuser, Rechenzentren oder Flughäfen sorgen vor und kaufen Notstromaggregate. Der Andrang bei Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen ist so groß, dass diese bereits jetzt für 2023 so gut wie ausverkauft sind.

Rolls-Royce Power Systems erlebt Boom bei Notstromaggregaten

