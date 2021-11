Der Impfstoff sei "Plörre": Ulmer Basketball-Chef schwurbelt im Netz

Plus Der Chef der Ulmer Basketballer hat eigene Ansichten zur Corona-Pandemie. Bei Fans stößt das auf Ablehnung. Von einem AEV-Verantwortlichen kommen ebenfalls bemerkenswerte Beiträge.

Die Ludwigsburger Riesen haben die Impfoffensive gegen Corona schon im September gestartet, im Dezember wird sie fortgesetzt. Bei den Heimspielen des Basketball-Bundesligisten aus der Barockstadt können sich Fans die schützende Spritze setzen lassen, in Videoclips werben Cheftrainer John Patrick und die Ludwigsburger Profis für die Aktion unter dem Motto „Shoot your shot“ (umgangssprachlich für „Nutz deine Chance“).