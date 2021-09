Übertragung: So sehen Sie 2021 die Formel 1 im TV und Live-Stream

Die Formel 1-Saison 2021 geht mit dem GP von Russland weiter. Lassen sich die Rennen auch im Free-TV oder nur im Pay-TV bei Sky sehen? Hier gibt es die Infos zu Übertragung und Sender.

Formel 1 2021: Sind die Rennen der Königsklasse weiterhin im Free-TV bei RTL und im Gratis-Stream zu sehen oder ausschließlich im Pay-TV bei DAZN oder Sky? Wer die Formel 1-Rennen in der Saison 2021 überträgt und wo der Grand Prix live im Free- oder Pay-TV zu sehen ist, das erfahren Sie hier.

Formel 1 2021 live im Fernsehen und Stream auf Sky / Sky Sport F1

Die Formel 1 ist seit der Saison 2021 nicht mehr, wie seit 1991 üblich, komplett im Free-TV bei RTL zu sehen. Für Fans bedeutet das: Alle Rennen der Formel 1-Saison 2021 sind beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der neue Partner der Formel 1 überträgt alle 23 Rennwochenenden vom freien Training bis zu den Rennen am Sonntag.

Allein vier Rennen werden für Fans via Sky Sport News frei zugänglich und für jeden empfangbar sein. Im Free-TV zu sehen ist außerdem eine 30-minütige Highlight-Show. Experte Timo Glock wird mit Ralf Schumacher als Co-Kommentator von Sascha Roos durch die Sendungen führen. Zudem brachte Sky pünktlich zum Saisonstart einen linearen Formel 1-Sender namens Sky Sport F1 an den Start, der täglich 24 Stunden ausschließlich Motorsport-Content in Ultra-HD-Qualität und ohne Werbeunterbrechungen zeigt.

Formel 1-Übertragung 2021 live: Rennen gratis im Free-TV auf RTL

Vier Rennen der Formel-1-Saison 2021 laufen aber doch im Free-TV auf RTL. Das macht eine Vereinbarung mit Sky möglich, die auch für das Jahr 2022 gilt.

Diese vier Rennen liefen oder laufen 2021 im Free-TV auf RTL :

18.04.2021: Italien / Emilia Romagna

/ 09.05.2021: Spanien / Barcelona

/ 12.09.2021: Italien / Monza

/ 07.11.2021: Brasilien / Sao Paulo

Einen Gratis-Stream gibt es hingegen nicht. Denn auch der Stream von RTL ist über TV Now kostenpflichtig.

Lesen Sie dazu auch

Österreichische Sender ORF und Servus TV

Eine Alternative, die Rennen zu verfolgen, bieten zudem österreichische Sender. Dort halten die Sender ORF und Servus TV die Übertragungsrechte. Servus TV und ORF haben sich für drei Jahre die Rechte für die Live-Übertragung im Free-TV gesichert und teilen sich die Rennen auf. Der Große Preis von Österreich wurde allerdings von beiden Sendern, von ORF und Servus TV, übertragen.

Das Training, Qualifying und die Rennen der Formel 1 2021: Im Free-TV oder Pay-TV? Bei RTL oder Sky?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Rennwochenenden komplett live. Das bedeutet, das sowohl die Trainings, die Qualifyings als auch die Rennen am Sonntag live von Fans verfolgt werden können, wenn auch kostenpflichtig. Servus TV und ORF wechseln sich in der Übertragung der Rennen ab und zeigen alle Rennen, Trainings und Qualifyings live im Free-TV.

1., 2. und 3. Training: Sky, Sky Sport F1

Qualifying: Sky, Sky Sport F1

Rennen: Sky, Sky Sport F1 und im Free-TV: 30-minütige Zusammenfassung

Termine und Rennen: Formel 1 2021 heute live im TV und Stream

Die Formel 1 bestreitet diese Saison nach dem Corona-Notjahr 23 Rennen. Das besagt der provisorische Plan, dem Gespräche mit Veranstaltern und nationalen sowie lokalen Behörden vorangegangen wären, so Geschäftsführer Chase Carey. Auftakt der Saison war statt dem Australien-Grand-Prix der Bahrain-Grand-Prix am 28. März 2021, dem das Rennen in Italien als Ersatz für China folgte. Am 5. Dezember steht das Finale in Abu Dhabi an. Im Pay-TV von Sky werden alle Rennen übertragen, Servus TV startete mit dem Auftaktrennen, genauso wie das ORF.

28.03.2021: Bahrain / Sakhir live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Sakhir live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 18.04.2021: Italien / Emilia Romagna live in TV und Stream auf RTL , Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf , Sky und Sky Sport F1 02.05.2021: Portugal / Portimao live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Portimao live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 09.05.2021: Spanien / Barcelona live in TV und Stream auf RTL , Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf , Sky und Sky Sport F1 23.05.2021: Monaco / Monte Carlo live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 06.06.2021: Aserbaidschan / Baku live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 13.06.2021: Kanada / Montreal TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1 - abgesagt

20.06.2021: Frankreich / Le Castellet live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Le Castellet live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 27.06.2021: Steiermark-GP in Spielberg 2021 live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

04.07.2021: Österreich / Spielberg live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Spielberg live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 18.07.2021: Großbritannien / Silverstone live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Silverstone live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 01.08.2021: Ungarn / Budapest live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 29.08.2021: Belgien / Spa-Franchorchamps live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Spa-Franchorchamps live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 05.09.2021: Niederlande / Zandvoort live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 12.09.2021: Italien / Monza live in TV und Stream auf RTL , Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf , Sky und Sky Sport F1 26.09.2021: Russland / Sotschi live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

10.10.2021: T ürkei / Istanbul live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

ürkei / Istanbul live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 10.10.2021: Japan / Suzuka live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1 - abgesagt

24.10.2021: USA / Austin live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ Austin live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 07.11.2021: Mexiko / Mexiko City live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf Sky und Sky Sport F1 14.11.2021: Brasilien / Sao Paulo live in TV und Stream auf RTL , Sky und Sky Sport F1

/ live in und Stream auf , Sky und Sky Sport F1 21.11.2021: Australien / Melbourne live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1 - abgesagt

05.12.2021: Saudi-Arabien / Jeddah live in TV und Stream auf RTL, Sky und Sky Sport F1

/ Jeddah live in und Stream auf RTL, Sky und Sky Sport F1 12.12.2021: VAE / Abu Dhabi live in TV und Stream auf Sky und Sky Sport F1

Training, Qualifying und Rennen live: TV-Termine für einzelne GP

Wann und wie werden Training, Qualifying und Rennen in der Formel 1 2021 live gezeigt? Hier finden Sie die Details für einzelne Rennen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.