USA-Reise: So sieht Nagelsmanns erster DFB-Kader aus

Neu-Nationaltrainer Julian Nagelsmann hat seinen ersten DFB-Kader nominiert – und hielt auch Überraschungen bereit. Alle Spieler, die mit in die USA reisen, im Überblick.

Die Reise mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beginnt für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Am Montag geht es für den 36-Jährigen und sein Team in die USA. Wer zu diesem Team zählt, hat Nagelsmann am Freitagmorgen bekannt gegeben.

DFB-Kader für USA-Reise: Diese Spieler sind dabei

Der Neu-Nationaltrainer hielt auch die ein oder andere Überraschung beriet. So kehrt Mats Hummels nach mehr als zwei Jahren in die Nationalelf zurück. Neben dem Verteidiger von Borussia Dortmund sind Kevin Behrens von Union Berlin, Robert Andrich aus Leverkusen und Chris Führich vom VfB Stuttgart zum ersten Mal dabei. Das ist der Kader im Überblick:

Tor:

Oliver Baumann

Bernd Leno

Marc-André ter Stegen

Kevin Trapp

Abwehr:

Robin Gosens

Mats Hummels

David Raum

Antonio Rüdiger

Niklas Süle

Jonathan Tah

Malick Thiaw

Mittelfeld:

Robert Andrich

Julian Brandt

Brandt Chris Führich

Leon Goretzka

Pascal Groß

Ilkay Gündoğan

Jonas Hofmann

Joshua Kimmich

Jamal Musiala

Leroy Sané

Florian Wirtz

Angriff:

Kevin Behrens

Niclas Füllkrug

Kai Havertz

Thomas Müller

Hummels BVB-Kollegen Nico Schlotterbeck, Emre Can und Felix Nmecha fanden im DFB-Kader keine Berücksichtigung. Wegen Verletzungen muss neben Serge Gnabry (Armbruch) und Kevin Schade (Muskelverletzung) auch Benjamin Henrichs wegen muskulärer Probleme passen. Auch dessen Leipziger Kollege Timo Werner fehlt.

"Wir sind ein neues Trainerteam und wollen möglichst viele Spieler im Kreis der Nationalmannschaft sehen. Es ist unser Ziel, dass wir uns in der kurzen Zeit, die wir haben, maximal schnell aneinander gewöhnen und in den wenigen Trainingseinheiten versuchen, die Inhalte umzusetzen", so Nagelsmann in einer Mitteilung des DFB. Er würde erwarten, "dass jeder Lust hat, für den DFB zu spielen, dass jeder Lust hat, Spiele zu gewinnen, auch im Hier und Jetzt."

DFB: Programm bei Amerikareise im Oktober

Die Nationalmannschaft trifft sich am Sonntag in Frankfurt und fliegt von dort aus einen Tag später nach Boston. In Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts wird sie den Trainingskomplex der New England Patriots aus der National Football League und der New England Revolution aus der Major League Soccer nutzen und sich dort auf das Spiel gegen die USA vorbereiten. Unmittelbar nach dem Spiel wird das Team nach Philadelphia weiterreisen. Auch ein Spiel gegen Mexiko ist geplant. Am 18. Oktober reist das DFB-Team dann wieder zurück nach Deutschland. Das sind die Termine: