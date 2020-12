17:07 Uhr

AEV unterliegt im Testspiel gegen den ERC Ingolstadt

Die Augsburger Panther haben das dritte Testspiel der jungen Saison mit 2:5 gegen den ERC Ingolstadt verloren. Ein Spieler erzielt alle drei Augsburger Treffer.

Die Augsburger Panther haben das dritte Testspiel der jungen Saison mit 2:5 (0:0, 0:2, 2:3) gegen den ERC Ingolstadt verloren. Bereits am Freitag hatte die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie gegen die Oberbayern gespielt und den ersten Vergleich knapp mit 1:0 gewonnen. Alle drei Augsburger Treffer der beiden Partien erzielte Verteidiger Scott Valentine.

Das erste Drittel war der komplette Gegensatz zum ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften am vergangenen Freitag. Augsburg, das ohne seinen leicht angeschlagenen Spielmacher Drew LeBlanc auskommen musste, schafft es kaum aus dem eigenen Drittel. Es dauerte bis zur 17. Minute, ehe ein Puck einigermaßen gefährlich auf das ERCI-Tor kam.

Der ERC Ingolstadt war den Augsburger Panthern klar überlegen

Ingolstadt war läuferisch klar überlegen, arbeitete viel im Forechecking und störte damit den Spielaufbau der Panther schon früh. Die besten Chancen aus Sicht der Gäste hatten Jaroslav Hafenrichter und Marco Sternheimer – Nicolas Daws parierte aber stark. Auf der anderen Seite bekam Markus Keller im AEV-Tor mehrfach Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

29 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

Das zweite Drittel war etwas ausgeglichener. In einem typischen Testspiel, das weitestgehend ohne übermäßige Härte auskam, ließen die Gäste ihre erste Überzahl ungenutzt verstreichen. Ingolstadt dagegen nutzte jetzt seine Chancen besser. Als Augsburg in der 25. Minute den Puck im gegnerischen Drittel verlor ging es auf einmal schnell. Über drei Stationen landete das Spielgerät bei Ben Marshall. Bei dessen Schuss war Keller die Sicht versperrt. Auf der anderen Seite scheiterte Samir Kharboutli wenig später freistehend an Daws, der die Schoner gerade noch rechtzeitig zusammen brachte. Das 2:0 für Ingolstadt besorgte David Elsner, der einen Abpraller humorlos über die Linie bugsierte (32.).

AEV-Verteidiger Scott Valentine entdeckte seine Torjägerqualitäten

Im letzten Durchgang ließen es beide Teams vor allem in der Defensive etwas entspannter angehen. Erst verwertete Louis-Marc Aubry einen Abpraller zum 3:0 (50.), ehe Scott Valentine auf 1:3 verkürzte (56.). Sein Schuss ins Getümmel vor dem Torwar von einem Ingolstädter Bein entscheidend abgefälscht worden. Als Augsburgs Trevelyan auf der Strafbank saß, stellte Wayne Simpson den alten Abstand wieder her (57.). Noch aber war nicht Schluss: Erneut Valentine, der auch schon am Freitag den einzigen Treffer des Spiels erzielt hatte, traf zum 2:4 (58.).

Panther-Trainer Tray Tuomie nahm daraufhin eine Auszeit und beorderte Keller zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Das folgende Bully ging allerdings verloren, Ingolstadt konterte schnell und Elsner traf 66. Sekunden vor Schluss zum 5:2-Endstand.

Augsburger Panther Keller – Tölzer, Haase; Rogl, Lamb; Sezemsky, Valentine; Bergman – Max. Eisenmenger, Clarke, Trevelyan; Sternheimer, Lambacher, Hafenrichter; Payerl, Stieler, Holzmann; Miller, Kharboutle, Mag. Eisenmenger

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen