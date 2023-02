Augsburger Panther

Wer beerbt Kai Suikkanen als Trainer der Augsburger Panther?

Plus Der aktuelle Panther-Trainer wird seine Tätigkeit nach der Saison beenden. Nun kursieren mehrere Namen für die Nachfolge. Der Abschied einer Klub-Legende deutet sich ebenfalls an.

Sportlich geht es für die Augsburger Panther in den verbleibenden fünf Saisonspielen der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) nicht mehr um viel. Die Nicht-Abstiegszone ist für den Tabellenvierzehnten außer Reichweite. Dass das Schlusslicht Bietigheim noch vorbei zieht, ist angesichts eines Neun-Punkte-Vorsprungs unwahrscheinlich. Mit sehr hoher Gewissheit muss Augsburg also in die DEL2 absteigen. Abhängig ist das vom Ausgang der Play-offs in der zweithöchsten deutschen Spielklasse ab. Gewinnt entweder Kassel, Krefeld oder Dresden (dieses Trio hat sich um eine DEL-Lizenz beworben) die DEL2-Meisterschaft, müssen die Panther eine Etage nach unten.

