vor 36 Min.

100 Prozent Doug Shedden: „Ich war schon immer emotional“

Plus In der Schweiz haben sie Doug Shedden den „Vulkan“ genannt. Aktuell hat der Trainer des derzeit so erfolgreichen ERC Ingolstadt keinen Grund auszubrechen. Ein Gespräch über Hitzköpfigkeit, sein tückisches System und die verbotene M-Frage.

Von Fabian Huber

Entspannt schlendert Doug Shedden zum Interview-Termin. Mit seinen markigen Sprüchen und dem grimmigen Blick eilt dem 59-jährigen Chefcoach des ERC Ingolstadt der Ruf des harten Knochens voraus. Davon zeugen diverse Erzählungen und ein legendäres Youtube-Video, in dem Shedden, 2016, als Coach des HC Lugano, im Finale der Schweizer Liga, seinen Kontrahenten Lars Leuenberger vom SC Bern zum Duell auffordert: „Du und ich - draußen!“.

Inzwischen wirkt der Kanadier kaum mehr aufbrausend. Mit den Jahren werde man schlauer, sagt Shedden. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sein Team derzeit zur Avantgarde der Deutschen-Eishockey Liga ( DEL) zählt. Jedenfalls kam Shedden im 45-minütigen Exklusiv-Interview mit der Neuburger Rundschau vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen die Straubing Tigers fast ohne Kraftausdrücke aus.

Herr Shedden, wann haben Sie zum letzten Mal etwas durch die Kabine geschmissen?

Doug Shedden: (schmunzelt) Oh, ja! Das war vermutlich in Augsburg vor ein paar Jahren. Ich glaube, da habe ich die ganze Kabine auf den Kopf gestellt.

Während Ihrer Trainerzeit in der Schweiz gaben die Medien Ihnen Spitznamen wie „Feuerkopf“ und „Vulkan“. Was könnte damit gemeint sein?

Shedden: Das wusste ich gar nicht. Über die Jahre habe ich mit sehr viel Emotion gecoacht. Wenn ich mal mit den Armen fuchtelte, waren die Schiedsrichter schon angepisst. Ich habe deshalb in der Schweiz oft empfindliche Geldstrafen kassiert. Eishockey ist ein Spiel, das Emotionen braucht. Es gibt Trainer, die 60 Minuten stillstehen und nichts tun. Ich war schon immer emotional. Ich rede viel hinter der Bande – wo der Puck hin soll, wer frei ist, ob das jetzt ein Zwei-auf-Eins-Konter ist. Als Spieler hast du oft nur den Bruchteil einer Sekunde, um zu entscheiden. Da will ich helfen und seine Ohren zu Augen machen. Aber klar, es gab ein paar Vorfälle in meiner Trainerkarriere, auf die ich heute nicht stolz bin.

Wurden Sie auch schon in der DEL verwarnt?

Shedden: Nein. Ich war hier ein braver Junger. Wenn man älter wird, ärgern einen kleine Dinge nicht mehr so sehr.

Viele Gründe, sich zu ärgern, haben Sie aktuell auch nicht. Der ERC Ingolstadt liegt auf Platz zwei der Süd-Gruppe und Mannheim damit dicht auf den Fersen. Der Vulkan muss gerade nicht ausbrechen...

Shedden: Auf dem Weg zu unserem Interview habe ich gerade darüber nachgedacht. Es gibt keinen Druck. Das Team spielt großartig. Es macht Spaß, diese Truppe zu trainieren. Sie arbeiten jeden Tag sehr hart. Ich finde wirklich nichts Negatives, über das ich sprechen könnte. Das Powerplay läuft heiß, unsere Unterzahl-Formationen spielen großartig. Nico Daws, unser Rookie-Torhüter, hat zuletzt zu Null gespielt. Michael Garteig ist einer der besten Goalies der Liga. Es gibt nichts Negatives, nichts!

Ihre Bullyquote vielleicht? Da liegen Sie mit etwas über 48 Prozent ligaweit auf Rang elf.

Shedden: Hm, mittelmäßig. Nicht großartig, nicht schrecklich. Aber ernsthaft: keine Corona-Fälle, toi toi toi. Wir haben eine kleine Serie gestartet. Es besteht überhaupt kein Druck.

Die These, dass Ingolstadt in diesem Jahr mit den beiden Topteams Mannheim und München mithalten könnte, nannten Sie vor der Saison „Bullshit“. Lagen Sie falsch?

Shedden: Ich finde immer noch, dass wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen sollten. Wir haben nur 13 Partien gespielt. Lasst uns nichts überstürzen. Wir sind glücklich mit unserer Leistung. Aber sprechen wir nicht über Meisterschaften und darüber, dass wir besser als Mannheim oder München sind. Es ist noch nicht die Zeit dafür. Ich will das gar nicht hören.

Sie spielen mit den Panthern einen klar definierten Stil. Ein sogenannter 1-3-1-Forecheck soll die neutrale Zone abriegeln und gleichzeitig flexibel genug für schnelle Konter sein. Was ist die Philosophie hinter diesem System?

Shedden: Das 1-3-1 ist ein System, das ich in Finnland aufgeschnappt habe. Ich mag es sehr. Weil es so viele Gegenstöße kreiert, haben meine Teams oft den Top-Torschützen der Liga. Glen Metropolit und Damien Brunner in der Schweiz etwa oder Kim Hirschovits und Ville Leino in Finnland. Manchmal wirkt dieser Stil vielleicht, als lehne man sich zu sehr zurück. Das will ich nicht. Wenn wir nach vorne stürmen können, sollten wir das tun. Aber es ist effektiv. Die Gegner haben es schwer, Pässe durch die neutrale Zone zu bekommen. Und müssen sie tief spielen, haben wir sofort unseren letzten Mann, meist den linken Verteidiger, hinten. Wenn der die Scheibe schnell nach vorne bewegen kann, dann erwischen wir den Gegner kalt und noch mitten in der Vorwärtsbewegung. Das muss das andere Team immer im Hinterkopf haben. Es gerät in einen Zwiespalt: Wie sehr kann ich draufgehen? Wie sehr muss ich auf die Rückwärtsbewegung achten? So etwas frustriert einen Gegner.

Sie haben auch das Spielermaterial dafür. Ist das qualitativ das beste Team, das Sie je hier in Ihren mittlerweile dreieinhalb Saisons in Ingolstadt hatten?

Shedden: (ohne zu zögern): Ja. So gut hat noch kein Team unser System umgesetzt. Wir haben viele gute Schlittschuhläufer. Schauen Sie sich das Verhältnis unserer Überzahl- und Unterzahlsituationen an. Wir waren 25 Mal öfter im Powerplay. Sonst war es immer umgekehrt. Das zeigt, wie schnell wir sind. So holen wir Strafen wie Stockschlag, Haken oder Beinstellen heraus.

Eine weitere interessante Statistik: Kein Team der Liga führt prozentual gesehen länger als Ihres. Ist das auch ein Grund für den Erfolg - von Anfang an da zu sein, selten hinten zu liegen?

Shedden: Wie erwähnt, sie geben einfach immer alles. Ich habe das letztens zu Tim (Regan, Co-Trainer, Anm. d. Red.) gesagt: Es gab nicht ein Spiel bisher, bei dem ich in der Drittelpause komplett hätte ausflippen müssen. Sie geben mir keinen Grund dazu.

Lassen Sie uns kurz einen Blick auf die Mannschaftsteile werfen. Im Tor stehen Garteig und Daws - ein Upgrade zur Vorsaison?

Shedden: Daws ist ein junger Bursche, er ist 20 Jahre alt. Nichts gegen Timo Pielmeier oder Jochen Reimer (die letztjährigen Torhüter, Anm. d. Red.), aber Garteig ist einfach großartig. Das gibt den Vorderleuten so viel Vertrauen, wenn du einen Typen im Tor stehen hast, der bei zehn Partien immer noch eine Fangquote von 94 Prozent hat. Das ist unfassbar.

Sportdirektor Larry Mitchell sagte, es sei undenkbar, Maury Edwards zu ersetzen, der im Vorjahr zum besten Verteidiger der Liga ausgezeichnet wurde. Seine Leistungen sollten auf die Schultern von Ben Marshall, Morgan Ellis und Mat Bodie verteilt werden. Es klappte. Seine ewige Schwachstelle – die Defensivleistung – scheint der ERC Ingolstadt nun endgültig losgeworden zu sein...

Shedden: Bodie, Marshall, Ellis, auch Emil Quaas – diese neuen Jungs machen einen fantastischen Job. Natürlich war Edwards großartig. Es war schwer, ihn zu ersetzen, vor allem im Powerplay. Aber ich glaube, das haben wir geschafft. Ville Koistinen hatte ein schlechtes Jahr, Sean Sullivan seine schlimmste Saison überhaupt. Dustin Friesen wusste, dass er wahrscheinlich aufhören wird und war deshalb nicht so effektiv. Wir haben uns in der Abwehr unglaublich verbessert.

Im Sturm zehren Sie von einer enormen Tiefe. Wer hat Sie am meisten überrascht? Wer kann noch besser spielen?

Shedden: Ich dachte nie, dass wir Daniel Pietta kriegen. Er hatte natürlich einen harten Start mit seiner Sperre, aber allein seine Traumpässe zuletzt zeigen, was er kann. Auch Justin Feser war eine echte Überraschung. Er ist ein sehr guter Eishockeyspieler. Und natürlich ist es auch schön zu sehen, dass Tim Wohlgemuth nochmals einen großen Schritt gegangen ist. Petrus Palmu kann noch sehr viel besser sein. Das heißt nicht, dass er nicht gut spielt. Aber seine Reihe muss auf Puckverluste an der gegnerischen blauen Linie aufpassen und er muss sich im Abschluss verbessern. Das trifft auch auf Ryan Kuffner zu. Er hat sehr, sehr gut gespielt, aber seine Statistiken sind schrecklich.

War die Sperre von Pietta aus sportlicher Sicht Glück im Unglück? Vermutlich hätten Sie sonst nie Ihre Top-Reihe um Wayne Simpson, Mirko Höfflin und Wohlgemuth gefunden...

Shedden: Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Simpson in dieser Reihe bleibt. Ich kann mir immer noch gut vorstellen, dass er in der Zukunft mit Pietta spielt. Aber an der Sache, die Pietta getan hat, ist sicher nichts positiv.

Sie mussten 14 neue Spieler integrieren. Manche sind wahrscheinlich nur für ein Jahr hier oder wären ohne Corona und die dadurch gesunkenen Gehälter nie in Ingolstadt gelandet. Wie ist daraus ein Team geworden?

Shedden: Beziehungen zwischen den Spielern wachsen, wenn man sich einmal kennenlernt – vor allem, wenn du gewinnst und erfolgreich bist. Für einen Trainer ist das, als setzt man ein Puzzle zusammen. Manchmal passt ein Teil vielleicht nicht. Dann musst du herausfinden, wo es hingehört.

Und trotzdem muss es schwierig gewesen sein. Teamevents außerhalb des Eises sind wegen der Pandemie gerade unmöglich...

Shedden: Wenigstens sparen die Jungs jetzt Geld, bleiben zu Hause und geben es nicht in Bars aus (lacht).

Wenn die verletzten Stürmer Frederik Storm und Wojciech Stachowiak zurückkommen, haben Sie ein Problem. Dann müssen Sie die funktionierenden Reihen wieder auseinanderreißen...

Shedden: Das würde ich nicht als Problem bezeichnen. Es ist ein gutes Problem. Das zeigt, dass du Tiefe hast. Das macht es mir einfach zu sagen: Wer nicht gut spielt, sitzt draußen.

Sie sprechen ab und an recht harsch über Ihre Spieler in der Öffentlichkeit. Denken Sie, damit könnte der ein oder andere ein Problem haben?

Shedden: Wenn ich etwa sage, dass Bodie einen Körper hat wie ein Badminton-Spieler?

Zum Beispiel. Oder dass die Großchancen, die Louis-Marc Aubry hatte, sogar Ihre Großmutter verwandelt hätte.

Shedden: Ich glaube nicht, dass ich mich für solche Sprüche bei den Jungs entschuldigen müsste. Ich mache nur Witze. Spieler, die mich gut genug kennen, wissen, dass das nicht so ernst gemeint ist.

Sie sitzen nie in der Trainerkabine und denken sich: Verdammt, das hätte ich öffentlich vielleicht nicht sagen sollen?

Shedden: Ich will keine schlechten Dinge vor den Medien sagen. Wenn ich jemandem klarmachen muss, dass er schlecht spielt, dann mache ich das lieber hinter verschlossenen Türen. Ich suche gerne das Vier-Augen-Gespräch mit meinen Spielern. Aber natürlich muss man Fragen auch so ehrlich es geht beantworten. Und ich denke, ich habe genug Erfahrung, dass ich nicht mehr öffentlich sage: ‚Der Typ war heute komplett mies’, sondern eher: ‚Er hätte heute besser spielen können.’

Was hätte der Trainer Doug Shedden über den 416-fachen NHL-Spieler Doug Shedden gesagt?

Shedden: (überlegt lange) Dass er einen harten Schuss hatte, Schrotflinten-Shedden. Er hatte eine gute Übersicht, war offensiv ziemlich talentiert. Den Titel für den besten Defensivspieler des Jahres hätte er vermutlich nicht gewonnen, aber er hat auch in ein paar ziemlich miesen Teams gespielt, die viele Tore zugelassen haben. Wir hatten mal ein Jahr mit fünf U20-Verteidigern, was ein Desaster war. Die dachten alle, dass sie mal Stars werden. Aus keinem ist so wirklich etwas geworden.

Waren Sie damals schon ein Feuerkopf?

Shedden: Nein, ich war mental wirklich kontrolliert. Da, wo ich gespielt habe und aufgewachsen bin, wurdest du, wenn du gut warst, schikaniert. Du bist also entweder ins Feuer gelaufen oder ruhig geblieben und hast sie sportlich geschlagen.

Innerhalb der DEL steht noch die Entscheidung aus, ob die Nord- und Süd-Gruppe ihre Hauptrunden-Duelle untereinander austragen oder ob es doch längere Play-off-Serien gibt. Wofür würden Sie sich entscheiden?

Shedden: Das wäre ja eine sehr kurze Saison – 24 Spiele und dann Play-offs. Ich weiß es nicht. Ich habe davon gehört, dass bereits die erste Play-off-Runde überkreuz gespielt werden könnte und nicht gruppenintern. Das würde mir gefallen.

Wie finden Sie diese Corona-Saison im Allgemeinen?

Shedden: Nummer eins: Ohne Fans ist es einfach nicht dasselbe. Unsere Anhänger bringen so viel Atmosphäre, Emotionen und Energie in die Halle. Sie machen diesen Sport aus. Die Fans schreiben mir auf Facebook, wie gerne sie bei einem 8:0 gegen Nürnberg im Stadion gewesen wären. Es ist schon traurig. Das ganze andere Zeug wird einfach Teil deiner täglichen Routine. Wir testen viel, da machen wir einen großartigen Job. Man kommt in die Halle, geht einkaufen, schaut Fernsehen. Gott sei Dank läuft jeden Abend Eishockey. Das ist mein Highlight des Tages, ungelogen. Ich kann von zuhause arbeiten und mich auf die Gegner vorbereiten (lacht). Kein Team sollte irgendwelche Geheimnisse voreinander haben. So viel Eishockey habe ich noch nie geschaut.

Während des Sommers herrschte lange Funkstille zwischen Ihnen und dem Verein. Keiner wusste, ob die DEL starten kann. Sie spielten mit dem Gedanken, in Nordamerika zu bleiben. Waren Sie besorgt, dass es das war für Sie in Ingolstadt?

Shedden: Ich würde nicht sagen besorgt. Wir wussten nicht mal, ob die DEL spielt. In Nordamerika dasselbe. Es war einfach ein Unsicherheitsfaktor…

…der Ihnen Ihren geliebten Sommer in Florida vermasselt hat?

Shedden: Manchmal bekommen Leute das in den falschen Hals. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um an meinem Traumort leben zu können. Ich mag schönes Wetter. Ich mag es, wenn ich golfen oder fischen gehen kann. Oder jeden Tag aufzustehen und Flip-Flops ohne Socken anzuziehen, ohne überhaupt aus dem Fenster zu sehen.

Würden Sie denn solch einen unsicheren Sommer nochmals durchmachen wollen?

Shedden: Das will natürlich keiner. Manchmal kommt man im Leben an einen Punkt, bei dem man sich fragt, was man machen will, ob man Dinge aufgeben oder fortführen soll. Meine Frau ist in diesem Jahr nicht hier. Würde sie lieber in Florida bleiben? Ich weiß nicht. Das sind alles Sachen, die man herausfinden muss. Gleichzeitig willst du natürlich bleiben, wenn dich ein Arbeitgeber noch haben will. Wenn der Klub morgen zu mir kommen und mir einen Vertrag vorsetzen würde, würde ich mir das mit Sicherheit ansehen.

Aber es gab noch keine Gespräche?

Shedden: Nein. Ich erwarte auch nicht, dass das vor Saisonende diskutiert wird.

Normalerweise hätten Sie wegen der Deutschland-Cup-Pause ein paar freie Tage einlegen können. Das fiel nun flach. Sie gehen privat gerne ins Fitnessstudio. Auch das ist zu. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?

Shedden: Ich habe meine vier Monate alte Enkelin noch nie gesehen und meinen Enkel, der über zwei ist, nicht, seit er drei Monate alt war. Ich wäre während der Pause wahrscheinlich am liebsten für fünf Tage nach Toronto in meine kanadische Heimat geflogen. Oder nach Florida zu meiner Frau. Aber dann hätte ich ja wieder in Quarantäne gemusst. Man sitzt nur zu Hause herum. Gestern habe ich mich ins Auto gesetzt, um mir die Königsschlösser in Füssen anzusehen. Einfach, um mal etwas anderes zu sehen. Es war echt schön.

Sie sind jetzt schon recht lange beim ERCI. Was verbindet Sie mit der deutschen Kultur, mit Ingolstadt?

Shedden: Es ist einfach sehr cool, in Europa zu leben. Im Gegensatz zu Nordamerika sieht hier alles 1000 Jahre alt aus. Ich mag die europäische Kultur. Es gibt so viele Veranstaltungen und Eigenheiten, die jedes Land anders macht. Aber um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht viele Freunde hier außerhalb des Sports. Also ein paar Leute gibt es schon, mit denen man mal abhängt. Aber irgendwie haben sich bisher nicht so viele Gelegenheiten ergeben, neue Leute kennenzulernen.

Dafür klappt es mit Ihrem Deutsch besser, haben Sie mal erzählt.

Shedden: Es ist ein täglicher Prozess. Ich höre gerne zu, wenn das Radio läuft oder unsere deutschen Spieler untereinander reden. Da saugt man viel auf. Sätze zusammenzubauen ist nicht einfach, aber ich kenne sicher viele Wörter.

Wollen Sie die letzte Frage auf Deutsch versuchen?

Shedden: Wenn ich das kann.

Sie wird Ihnen nicht gefallen. (Auf Deutsch) Hat der ERC Ingolstadt in diesem Jahr eine realistische Chance auf die Meisterschaft?

Shedden: (auf Englisch) Ob wir eine Chance haben zu gewinnen? Nochmals, ich will überhaupt nicht darüber sprechen. Bei all dem Mist, der zurzeit auf der Welt abläuft, war diese Saison bisher eine wirkliche Freude. Aber es ist noch so früh. So viele Dinge müssen zusammenpassen. Könnte es passieren? Könnten Mannheim oder München ein paar Verletzte bekommen und wir laufen heiß, Garteig im Tor läuft heiß? Ja, alles ist möglich. Aber ich will das nicht hören. Ich weiß, dass einige Leute darüber sprechen. Verzieht euch! Haltet die Klappe!

