Ex-ERC-Spieler Kris Foucault: „Die Teams im Süden sind physischer“

Plus Kris Foucault erzählt, warum er jetzt in Berlin und nicht mehr in Ingolstadt und Krefeld spielt, wieso die DEL-Nordgruppe nicht schwächer ist und was seinen neuen Coach von Doug Shedden unterscheidet.

Von Fabian Huber

Er war einer der spektakulärsten Angreifer, der je für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aufgelaufen ist. Doch auf eine Weiterbeschäftigung an der Donau konnte sich Kris Foucault in den Corona-Wirren nicht einigen. „So ein Scharfschütze wie er fehlt uns jetzt in Überzahl“, sagte ERC-Coach Doug Shedden jüngst. Seine spektakulären Soli und ultrapräzisen Direktabnahmen zeigt der 30-jährige Kanadier jetzt in Berlin (16 Tore und neun Vorlagen in 25 Partien). Die Neuburger Rundschau hat Foucault im Rahmen des Doppelspieltags zwischen Ingolstadt und Berlin – die zweite Partie findet am Freitag (19.30 Uhr) statt – auf dem Rückweg in die Hauptstadt angerufen.

Herr Foucault, Sie fahren mit einer 3:4-Niederlage wieder nach Hause. Es war eine aufreibende Partie. Wie lautet Ihr Fazit?

Kris Foucault: „Es gab von beiden Teams nicht viele Chancen im ersten Drittel. Als Ingolstadt dann ein paar Tore geschossen hat, sind beide Mannschaften aufs Gaspedal gestiegen. Die Intensität ging hoch. Als Team müssen wir einfach besser rauskommen. Wir haben noch nicht gegen die Süd-Teams gespielt. Es ist eine Phase des Abtastens.“

Böse Zungen behaupten, die Süd-Gruppe wäre dem Norden um Längen überlegen…

Foucault: Dem würde ich nicht zu 100 Prozent zustimmen. Es sind verschiedene Spielstile. Die Teams im Süden sind physischer ausgerichtet. Schon unser Auftaktspiel gegen Augsburg war definitiv körperlicher als das, was wir bisher im Norden erlebt haben. Aber Düsseldorf und Iserlohn haben zum Beispiel München besiegt. Es sind einfach unterschiedliche Ausrichtungen. Aber das war schon immer so.

Die Saturn Arena war leer, Ingolstadt hat ein fast komplett erneuertes Team. War es trotzdem speziell, zurückzukehren?

Foucault: Wären Fans im Stadion gewesen und die Mannschaft erhalten geblieben, wäre es sicherlich eine emotionale Achterbahnfahrt geworden. Aber so hat man kaum bekannte Gesichter gesehen. Ich habe nur vier oder fünf Stürmer aus der Vorsaison gezählt, dazu drei Verteidiger, natürlich der Trainerstab und keinen Torhüter.

Keine Wetten vor dem Spiel? Keine Frotzeleien auf dem Eis?

Foucault: (lacht) Ich bin noch mit Wayne Simpson in Kontakt. Unsere Frauen verstehen sich sehr gut. Und mit Colton Jobke, mit dem ich zusammen schon in Houston gespielt habe. Aber wir haben vor und nach der Partie nicht wirklich miteinander gesprochen. Ich werde nach dem Rückspiel mal runtergehen und allen Hallo sagen.

Lassen Sie uns über Berlin sprechen. Sie führen die Tabelle im Norden an, gelten als Meisterschaftskandidat. Was ist das Erfolgsgeheimnis bisher?

Foucault: Wir haben eine großartige Tiefe im Kader und zwei tolle Torhüter. Vorne haben wir richtige Feuerkraft und bisher die meisten Tore in der Liga erzielt. Wenn eine Reihe mal nicht trifft, springt eine andere ein. Beide Überzahlformationen funktionieren. Und bei den Gegentoren sind wir auch in den Top drei. Die Aufgaben sind einfach gut verteilt.

Wie sehen Sie Ihren Ex-Klub, den ERC?

Foucault: Ich habe den Eindruck, dass sie aggressiver spielen als wir das im Vorjahr getan haben. Sie drücken mehr aufs Tempo. Gerade im Forecheck in der gegnerischen Zone ähnelt das jetzt sehr dem, was wir in Berlin, was München oder Mannheim spielt mit einem 2-1-2-System (zwei Stürmer, die früh draufgehen, Anm. d. Red.).

Wir haben Ihren ehemaligen Ingolstädter Trainer Doug Shedden und Ihren jetzigen Coach in Berlin, Serge Aubin, nach Ihnen gefragt.

Foucault: (lächelt leicht nervös)

Shedden meinte: So großartig Sie an der gegnerischen blauen Linie sind, so schludrig sind Sie manchmal in der eigenen Zone. Aubin sagte, Sie seien ein dynamischer Spieler, einer der besten der Liga im Eins-gegen-Eins. Und das mit dem Verteidigen werde auch besser. Haben beide Recht?

Foucault: So wie bei jedem offensiv ausgerichteten Spieler gibt es diese kritischen Momente, in denen du deine Chance nach vorne unbedingt nutzen willst. Und das geht manchmal eben schief. Manche, so wie Doug, legen das dann als defensive Schwäche aus. Das ist tatsächlich ein Geben und Nehmen. Man muss herausfinden, was der Trainer will, was er dich machen lässt und wann du eben nicht riskant nach vorne spielen sollst.

Sie können den Spieß nun umdrehen. Aubin und Shedden zählen zu den größten Trainernamen der Liga. Wie unterscheiden sie sich denn?

Foucault: Doug ist sehr emotional. Er hat so ein wenig eine Old-School-Mentalität. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber das ist schon deutlich zu erkennen, wenn er Schiedsrichter oder Spieler von der Bank aus ankläfft. So ist er einfach. Serge ist jünger. Ihm geht es viel um Taktik und Selbstvertrauen. Das sind unterschiedliche Typen. Aber sie kriegen beide die gleichen Resultate aus ihren Spielern herausgekitzelt.

Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie in Berlin gelandet sind. Eigentlich, das haben Sie im Sommer erzählt, wären Sie und Ihre Familie sehr gerne in Ingolstadt geblieben. Wieso hat es nicht geklappt?

Foucault: Bei Vertragsverhandlungen gibt es oft unterschiedliche Interessen. Mein Berater will mir eine angemessene Summe rausschlagen. Larry (Mitchell, ERC-Sportdirektor, Anm. d. Red.) muss mit seinem Etat ein ganzes Team aufstellen. Da muss ein Mittelweg gefunden werden. Wir waren am Ende der Saison nahe dran und haben immer wieder gesprochen. Nach der ersten Play-off-Runde hätten wir uns noch mal zusammengesetzt. Dann kam Corona. Die Verhandlungen wurden vertagt. Das hat dann länger gedauert, als ich erwartet habe. Als dann im Sommer Krefeld angefragt hat, habe ich mir Gedanken gemacht. Es gab ja nicht viele Optionen auf dem Tisch. Ingolstadt hat zu dieser Zeit keine Spieler unter Vertrag genommen, genauso wie die Eisbären Berlin, die damals schon Interesse zeigten. Aber ich wollte nicht mehr warten. Also habe ich bei den Krefeld Pinguinen unterschrieben. Und das war gut so. Hätte ich das nicht getan, würde ich jetzt vielleicht noch zu Hause sitzen.

Es war trotzdem ein kurzes Gastspiel in Krefeld…

Foucault: Es gab dort am Anfang der Saison und auch schon die Jahre davor offensichtlich Probleme mit langjährigen Spielern und einer möglichen Insolvenz. Dann kam ein neues Management, das unbedingt die Teilnahme an der Saison sichern wollte. Aber sie hatten noch Rechnungen, die gezahlt werden mussten und andere Dinge. Also hat man vielen Spielern die Option gegeben, den Verein zu verlassen. Und das haben dann ja mit mir auch sieben oder neun andere gemacht.

Was sind Ihre schönsten Erinnerungen an Ingolstadt?

Foucault: Das Team und die Fans waren großartig. Wir waren ein zusammengeschweißter Haufen. Das ist schwer zu finden. Es sind die kleinen Dinge, an die man sich erinnert. Vor allem die Zeit, die man im Bus miteinander verbringt.

Wie geht es weiter für Sie? Ihr Vertrag läuft aus. Sind Sie in Gesprächen mit Berlin?

Foucault: Jeder wartet noch ein bisschen, wie es weitergeht. Wegen der Pandemie gibt es noch viele offene Fragen. Ich würde sehr gerne nach Berlin zurückkehren. Aber es ist ein anderes Jahr, eine andere Welt als noch vor einiger Zeit. Mal schauen, wie die Würfel am Ende der Saison fallen.

Vielleicht fallen sie ja für Ingolstadt? Oder ist eine Rückkehr ausgeschlossen?

Foucault: Es gibt kein böses Blut zwischen mir und Larry. Ich mochte die Stadt sehr. Ich will nie irgendetwas ausschließen. Wir werden sehen.

Was muss Ihr Team beim Rückspiel in Berlin besser machen als am Mittwoch?

Foucault: Wir müssen einen besseren Start erwischen und schneller spielen. Als wir dann Druck verspürt haben, haben wir das Tempo bestimmt. Und immer dann sind wir gut. Nicht, wenn wir einfach abwarten.

Wird das das letzte Duell zwischen Ingolstadt und Berlin in dieser Saison sein?

Foucault: (lacht) Die Chancen stehen nicht schlecht, dass man sich in den Play-offs wiedersieht. Beides sind gute Teams, die sehr gute Chancen haben, durch die erste Runde zu kommen. Wenn alles so bleibt, würde ich also gegen Wolfsburg in der ersten und Ingolstadt in der zweiten Runde spielen – zwei Teams, die ich gut kennen. Das wäre schon sehr cool.“

