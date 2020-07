11:21 Uhr

FC Augsburg löst Vertrag mit Kapitän Daniel Baier auf

Daniel Baier ist Rekordspieler und Kapitän beim FC Augsburg. Dennoch gab der Verein jetzt bekannt, dass "Mr. FCA" und der Klub in Zukunft getrennte Wege gehen.

Von Florian Eisele

Wenige Personen stehen so für den FC Augsburg wie Daniel Baier: Der 36-Jährige spielt mit einer kurzen Unterbrechung seit 2008 für den FCA, stieg mit dem Klub in die Bundesliga auf und ist Rekordspieler. Insgesamt bestritt Baier 355 Pflichtspiele für Augsburg. Erst im Dezember hatte Manager Stefan Reuter den Mittelfeldmotor nach dem 2:1-Sieg gegen Mainz vor Journalisten noch mit den Worten "Was für ein geiler Kapitän!" geadelt. Einen Monat später verlängerte die Nr. 10 ihren Vertrag um ein weiteres Jahr. Mittlerweile steht fest: Baier wird diesen Vertrag nicht erfüllen. Am Donnerstag gab der FC Augsburg bekannt, dass Klub und Spieler ab sofort getrennte Wege gehen, der Vertrag wird aufgelöst.

Die Anzeichen dafür hatten sich schon am Dienstag verdichtet. In der Corona-Krise ist die Liebesbeziehung zwischen dem FCA und seinem Aushängeschild offenbar erkaltet. FCA-Präsident Klaus Hofmann hatte bereits Wochen zuvor in einem Interview mit unserer Redaktion gesagt: "Wir haben gerade in der Corona-Pause einiges über die Wichtigkeit von Teamfähigkeit und Loyalität dem FC Augsburg gegenüber gelernt. Von daher gehe ich von Veränderungen bis zum Start der neuen Saison aus."

Unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich spielte Baier beim FC Augsburg keine große Rolle mehr

Offenbar hatte Hofmann mit diesen Veränderungen Baier im Auge gehabt. Sportlich spielte der Routinier unter dem neuen Trainer Heiko Herrlich keine große Rolle mehr, saß immer wieder auf der Bank. Auch das sportlich bedeutungslose Saisonfinale gegen Leipzig fand ohne den Profi statt. Schon in dieser Phase schien Baier mit der ungewohnten Rolle zu hadern. "Man ist enttäuscht und verspürt auch eine gewisse Wut in sich. Alles andere wäre als Profisportler auch komisch", erklärte der 36-Jährige Mitte Juni in der Sport Bild.

In der Pressemitteilung des FC Augsburg ist die Rede von einer Trennung im "gegenseitigem Einvernehmen" - ob das Ende von Daniel Baier aber wirklich so harmonisch abgelaufen ist, darf wohl stark bezweifelt werden. Stefan Reuter wird in der Stellungnahme wie folgt zitiert: "Daniel Baier ist zu Zweitligazeiten zum FCA gekommen, 2011 mit dem Team aufgestiegen und hat die meisten Bundesligaspiele für unseren FCA absolviert. Aber ihm und uns war klar, dass er mit seinen mittlerweile 36 Jahren nicht ewig die Fußballschuhe schnüren wird. Daher haben wir uns über seine persönliche Situation und seine veränderte Rolle in offenen und ehrlichen Gesprächen ausgetauscht." Und weiter: "Am Ende dieser Gespräche haben wir uns auf eine einvernehmliche Auflösung seines Vertrages verständigt."

Vor einem Jahr trafen wir Daniel Baier zum Gespräch – über Profisport und Privatleben. Hier können Sie sich die Podcast-Folge anhören:

Baier soll beim FC Augsburg ein Abschiedsspiel bekommen

Davon, dass Baier künftig beim FC Augsburg in anderer Position eingebunden wird, ist nicht die Rede - in einem Abschiedsspiel soll er aber die Möglichkeit bekommen, sich von den Fans zu verabschieden. Wann dieses Spiel stattfinden wird, hängt unter anderem davon ab, wann wieder Zuschauer zugelassen sind und ob Daniel Baier seine aktive Karriere noch fortsetzen wird. Reuter: "Unabhängig davon wünschen wir Daniel Baier alles erdenklich Gute, nicht nur für die kurzfristige Entscheidung zur möglichen Fortsetzung seiner Karriere, sondern auch für die Zeit danach."

8 Bilder Abschied von Daniel Baier: Seine Karriere in Bildern

Daniel Baier selbst wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Die Saison war Corona-bedingt mehr als außergewöhnlich – für uns alle. Der Verein hat sich in dieser Zeit Gedanken gemacht, genauso wie ich auch. Wir haben uns nach der abgelaufenen Saison an einen Tisch gesetzt und gemeinsam entschieden, dass ich nach über elf Jahren beim FC Augsburg einer Verjüngung des Kaders und einer neuen Fokussierung der Mannschaft nicht im Wege stehen möchte. Für mich ist es die Chance, zum Ende meiner Karriere noch einmal ein Abenteuer zu wagen, denn körperlich fühle ich mich top fit. Oder aber ich beende meine Karriere mit dem Klassenerhalt nach dieser außergewöhnlichen Saison. Dies werde ich in den kommenden Wochen mit meiner Familie besprechen. Beim FCA möchte ich mich für die vergangenen elf Jahre bedanken, ebenso bei allen Mitarbeitern, einer Stadt, die ich mittlerweile Heimat nenne, und vor allem bei allen FCA-Fans."

Auf Instagram verabschiedete sich Baier mit einer Videobotschaft von den Fans: "Ich hatte elfeinhalb wunderbare Jahre in Augsburg." Das zehnte Jahr Bundesliga des FCA wird nun ohne ihn stattfinden. Sein Dank gehe an alle Vereinsmitarbeiter und Mitspieler. Bei dem Abschiedsspiel sollen alle Weggefährten nochmal mitwirken. Mitspieler wie Andreas Luthe oder Florian Niederlechner verabschiedeten sich bereits via Instagram von "Capitano" Baier. Niederlechner etwa schrieb: " Mister FC Augsburg! Hut ab was du für den FCA geleistet hast! Danke das ich einen super Freund gefunden habe! Mach’s gut und bis nächste Woche bei euch im Pool."

