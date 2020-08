FC Augsburg trennt sich von Torhütern Andreas Luthe und Fabian Giefer

Man behält einen teuren Flop und lässt einen beliebten Spieler, in den letzten Spielen einen Garanten für den Nichtabstieg, gehen, welcher außerdem noch abseits des Spielbetriebs in Augsburg verwurzelt ist. Nach Baier die 2. gravierende Fehlentscheidung!

Allein die Tatsache, dass es angeblich intern zwischen den Spielern und Vereinsführung Streitigkeiten gegeben hat, sagt doch einiges aus, wie mit den Spielern umgegangen wird.

Gerade bei Baier hätte man intern eine Lösung finden können, wenn man ihn schon als Spieler nicht mehr benötigt. Und Luthe hat bewiesen, dass man sich gerade in "Notsituationen" auf Ihn verlassen kann. Es ist immer gut, wenn man 2 gleichwertige Torhüter zur Verfügung hat. Gikiewicz muss erst beweisen, dass er ein besserer Torhüter ist, als die momentan vorhandenen. Hoffentlich schlägt er nicht auch so ein, wie damals Koubek, der mit seinen extrem schwankenden Leistungen sein Geld nicht wert war/ist. Es wäre besser gewesen, man hätte Koubek verliehen, als dass man Luthe jetzt gehen lässt. Aber wahrscheinlich ist in der 1. und 2. BL kein Verein an diesen teuren Flop interessiert. Diese Vorgänge sind natürlich äußerst "hilfreich" für die Stimmung in der Mannschaft!

Antworten Melden Permalink