vor 33 Min.

Khedira kehrt gegen Borussia Dortmund in die FCA-Startelf zurück

Nach der peinlichen Pokal-Niederlage in Verl bestreitet der FCA heute den Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Dortmund. Welche Elf steht dabei auf dem Feld?

Es geht wieder los: Nachdem der FC Bayern bereits am Freitag gegen Hertha BSC Berlin in die neue Bundesliga-Saison gestartet ist, ist heute der FC Augsburg dran. Im Auftaktspiel müssen die Augsburger in Dortmund antreten.

Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre wurde in diesem Sommer mit hochkarätigen Neuzugängen verstärkt: Für mehr als 30 Millionen Euro kam Mats Hummels aus München zurück. Rund 75 Millionen bezahlten die Dortmunder für das Trio Nico Schulz, Julian Brandt und Thorgan Hazard. Dass der BVB in dieser Saison die Meisterschaft anstrebt, daran dürfte kein Zweifel bestehen. „Wir wollen Meister werden“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erst vor kurzem in einem Interview.

Verzichten muss Lucien Favre jedoch auf seinen Stammtorhüter Roman Bürki, der sich im Trainingslager eine Fleischwunde am Schienbein zugezogen hatte. Der Ex-Augsburger Marvin Hitz steht stattdessen im Dortmunder Tor. Ebenfalls ausfallen wird Raphel Guerreiro. Er leidet an einem Muskelfaserriss.

Augsburg hat gute Erinnerungen an Dortmund

Auch wenn der FC Augsburg mit positiven Erinnerungen an die letzte Partie gegen die Dortmunder zurückblickt, könnte die Herausforderung zum Saisonauftakt also kaum größer sein. Dies gilt insbesondere nach der peinlichen Niederlage beim SC Verl in der ersten Runde des DFB-Pokals.

Im Vergleich zur Aufstellung gegen Verl ändert Trainer Martin Schmidt seine Aufstellung nur auf wenigen Positionen: An Stelle von Tim Rieder rückt Rani Khedira in die Innenverteidigung. Der zuletzt verletzte Neuzugang Ruben Vargas beginnt für Marco Richter. Den Augsburger Trainer plagen vor allem in der Defensive noch Personalsorgen. So fällt neben Jeffrey Gouweleeuw auch Raphael Framberger aus. Auch Philipp Max verpasst die Partie in Dortmund.

Martin Schmidt plagen vor dem Spiel gegen Dortmund vor allem in der Defensive Personalsorgen. Bild: Ulrich Wagner

Im Angriff erweitern sich die Handlungsoptionen für Augsburgs Trainer Schmidt jedoch: Der Isländer Alfred Finnbogason konnte zwar diese Woche das Mannschaftstraining absolvieren, steht aber gegen Dortmund noch nicht im Kader.

Mit diesen Aufstellungen treten FCA und BVB an

FC Augsburg:

Koubek - Teigl, Suchy, Khedira, Pedersen - Hahn, Gruezo, Gregoritsch, Baier, Vargas - Niederlechner

Ersatzbank: Luthe, Stanic, Richter, Jensen, Oxford, Malone, Rieder, Russo

Borussia Dortmund:

Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz - Sancho, Weigl, Reus, Witsel, Hazard - Alcacer

Ersatzbank: Oelschlägel, Zagadou, Hakimi, Delaney, Dahoud, Götze, Brandt, Schmelzer, Bruun Larsen

