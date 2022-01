FC Augsburg

06:18 Uhr

Der erste Abstieg droht: Wo hakt es beim FC Augsburg?

Plus Der FCA steht momentan auf Platz 16. Der erste Abstieg aus der Bundesliga droht. Es ist eine Saison mit einigen Höhen und vielen Tiefen. Eine Analyse.

Von Robert Götz

An diesem 19. November schien beim FC Augsburg alles gut zu werden. Es war Freitagabendspiel wie aus dem Bilderbuch für den FCA. Vor 26.000 Zuschauern in der WWK-Arena gewann die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl mit 2:1 gegen den FC Bayern und versetzte die eigenen Fans in Ekstase. Es liest sich wie ein Märchen. Die strengen Corona-Bestimmungen mit drastischen Zuschauerbeschränkungen traten in Bayern erst ein paar Tage später in Kraft und alles deutete daraufhin, dass Weinzierl sein Team auf die Erfolgsspur geführt hatte. Der Aufstieg aus dem Keller der Bundesliga war. so glaubten viele, für den Tabellen-15. nur eine Frage der Zeit.

