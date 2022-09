FC Augsburg

Gikiewicz meldet sich erneut zu Wort – und könnte dank Klausel bleiben

Plus Mit einem Statement zu seiner Zukunft beim FCA machte der Keeper von sich reden. Nun meldete er sich erneut. Zudem hat der FC Augsburg eine Klausel.

Es war der Tag von Rafal Gikiewicz: Beim Sieg gegen den FC Bayern zeigte der Torwart des FCA zuerst unglaubliche Paraden, rettete in höchster Not gegen die Top-Stars wie Mané, Sané und am Ende sogar gegen den aufgerückten Keeper-Kollegen Manuel Neuer und hielt so den 1:0-Sieg der Augsburger gegen den Rekordmeister fest. Nach Spielende machte er verbal auf sich aufmerksam. In die Freude über den Sieg gegen den FC Bayern und seine eigene Leistung mischten sich aber auch Misstöne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

